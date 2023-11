Renuncia Javier Corral al PAN

El ex Gobernador chihuahuense Javier Corral renunció a las filas del PAN.

En una carta fechada el 9 de noviembre dirigida al presidente del blanquiazul, Marko Cortés, Corral Jurado sostiene el PAN fue "el mejor partido", pero ahora es "una entelequia". Anunció que seguirá participando en la vida política, pero sin afiliarse a partido alguno.

"Por las oportunidades que me brindó y todo lo abrevado doy las gracias y cierro mi ciclo en Acción Nacional. Siento orgullo de haber militado 41 años en el que durante mucho tiempo fue el mejor partido político de México, destacado por sus aportes a la democracia en el País, por las grandes gestas patrióticas que impulsó desde diversas trincheras, por las almas que movió en su brega, pero que lamentablemente ya no es. De hecho, su actual fisonomía y actuar lo hacen irreconocible frente a sus propios principios y valores éticos. El PAN que nos convocó ya no existe, es sólo un recuerdo, una entelequia", ponderó en su carta.

"Por esta razón, he decidido apartarme de sus filas, quedarme considero, sería en cierto modo traicionar el origen y los principios ideológicos que le dieron forma, ser cómplice de su degradación", planteó.

Dueño de una librería en Chihuahua, Javier Corral señaló en su carta que respetaba a quienes albergan la esperanza de una reconstitución ética y moral del partido.

"En mi caso la he perdido por completo. Esa batalla está perdida, porque la evolución es cada vez hacia lo peor; se ha enquistado la simulación, la mentira y la hipocresía. Nunca en la historia de esta institución fundada por el chihuahuense Manuel Gómez Morín, y que tuvo como líderes a varias de las mentes más brillantes de México, habíamos tenido dirigentes tan mediocres y cínicos como los de ahora".

Corral consideró como una "vergüenza infinita terminar fundidos con el PRI más corrupto de la historia; ninguna razón política, ni lealtad institucional, puede hacer compatible con la integridad personal, apoyar esa alianza que la única utilidad práctica que tendrá será reinstalar en el Congreso a varios de los personajes más cuestionados de ambos partidos. Es la alianza de las antípodas que, a quien ha desdibujado ante la sociedad, es al PAN y ha terminado asemejándose a su antiguo adversario histórico. Es una alianza que no reconoce ningún pasado de dignidad".

El ex Mandatario dijo que esa alianza "ha dado pie a que un grupo de empresarios que ha sabido tripular la medianía y las debilidades éticas de los dirigentes partidistas, aprovechen el escenario para la manipulación del Partido y para impulsar desde ahí su agenda y la defensa estricta de sus intereses económicos".