Reportan desaparición de mujer en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- Una mujer de 46 años de edad fue reportada como desaparecida el pasado fin de semana en Cuauhtémoc. Se trata de Evelia Agüero, de 47 años de edad.

La Policía Municipal acudió a las calles Morelos entre 2a y 4a, de la zona centro, a las 21:30 horas del 03 de febrero, ya que se reportó la ausencia de una persona.

Un ciudadano informó que su esposa salió de casa desde temprana hora y no había regresado, además, se comunicó con familiares y expresó que ya no la buscara porque no deseaba volver.

Se trata de la ciudadana Evelia Agüero Carrasco, de 46 años de edad, es de tez morena clara, complexión delgada, estatura 1.60 metros aproximadamente, cabello color negro, al momento de salir de su casa, vestía un pantalón de mezclilla en color azul y un saco de color rosa.

Se pidió el apoyo de la Policía Municipal para buscar a esta persona.

La Fiscalía General del Estado ya emitió una pesquisa para pedir la colaboración de l ciudadanía para localizarla. Cualquier información se pueden comunicar al número de emergencias 911 o al 089 de denuncia anónima.