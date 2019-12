Reportan habitantes temblor en Santa Bárbara

Santa Bárbara.- Ayer por la mañana, vecinos del municipio de Santa Bárbara, reportaron ante las autoridades de esta ciudad, así como a los medios de comunicación locales, un movimiento telúrico en dicho lugar, al cual calificaron de temblor, sin embargo al solicitar información al Servicio Sismológico Nacional, de la Universidad Autónoma de México, dijeron desconocer de cualquier actividad fuera de lo normal en dicha región de acuerdo a sus registros.





Fueron vecinos de diversos sectores, tanto sur como norte de dicho municipio, quienes aseguraron que entre las 5:10 y las 5: 30 de la mañana se sintió este movimiento, el cual estremeció los cristales de las viviendas, y a pesar de que permanecían en algunos casos recostados sobre sus camas, fue posible sentir este fenómeno, el cual no se le atribuye a las “pegadas” de las minas cercanas, ya que avisan previo a efectuar estas acciones y generalmente no se realizan en dicho horario.





Tras este reporte, se consultó al Sistema Sísmico antes mencionado, donde Rodrigo Gutiérrez, analista de la ciudad de México, detalló que al filo de las 2:58 de la mañana, se registró un sismo al suroeste de San Felipe, Baja California, siendo el movimiento telúrico más cercano y próximo en cuanto a la hora de los reportes de los Santabarbarinos.





Asimismo, el analista señaló, que de acuerdo al intervalo de tiempo descrito por los denunciantes, no existe algún registro en la zona norte, específicamente en el estado de Chihuahua, ni estaciones cercanas de donde se allá emitido alguna alerta, por lo que a la brevedad habrían de encabezar una investigación con las terminales cercanas a estas tierras, para saber qué originó este incidente, y posterior ponerlo en el cronograma de actividad sísmica del país, publicado en sus páginas oficiales.





Por otro lado, agregó que quizás se pudo tratar de algún evento muy pequeño, que si bien es fácilmente apreciado por los lugareños, no representa un riesgo puesto que no deriva de un epicentro fuerte y en estos casos su sistema no logra detectar estos episodios que suelen darse en diversos lugares del país.