Reportan otro acosador nocturno en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- Otro caso de un acosador nocturno, como ya se han dado varios en la localidad, fue reportado por una mujer que fue víctima durante la noche de ayer en la vialidad Venezuela. La persona que vivió esta situación, decidió hacer pública su experiencia para alertar a otras mujeres.

La mujer, de nombre Cindy, comentó a este medio de comunicación que prefirió hacer público el hecho y que salga su nombre, para poder alertar a la comunidad, y de alguna manera ayudar a que este tipo de personas no sigan realizando actos inmorales.

Su relato corresponde a la noche del martes y señala lo siguiente:

“Hoy a las 10:15 pm, me quedé sin gasolina a la altura de la tienda de chiles y especias que está por la avenida Venezuela, como yo vivo en los Nogales se me hizo fácil dejar la troca ahí he irme caminando a mi casa, total, no estaba tan lejos y ahorita le marcaba a alguien para que llevará por gasolina.

Así que agarré mi bolsa y empecé a caminar rumbo a la avenida tecnológico.

Enseguida de unos locales comerciales y antes de llegar al fraccionamiento privado Villas de San Miguel, hay unos cuartos casi cayéndose (tapias) se asomó un fulano cuando me oyó pasar, no se veía que fuera alguien en situación de calle, pensé que era alguien que iba rumbo a su casa después del trabajo y que al darle ganas de ir al baño, aprovecho que estaban esos cuartos deshabitados; de cualquier modo apuré el paso y voltee a ver qué el tipo no me fuera a seguir o algo así, y cuál fué mi sorpresa que salió con el boxer abajo y mostrándome sus partes, agarrándose y haciéndome señas obscenas.

Yo me aterrorice y salí corriendo a la caseta del fraccionamiento Villas de San Miguel, pero no había nadie, afortunadamente en eso llegó una muchacha que ahí vive y abrió el barandal y me permitió entrar, en eso el tipo paso por el otro lado de la calle, ésta vez además de la camisa que traía cuando lo ví que se asomó, un pantalón de mezclilla el cual no tenía puesto cuando salió en boxer a decirme majaderías.

Aunque pasé el susto de mi vida, y aún estoy temblando, doy gracias a Dios que fué a mi a la que le pasó, porque yo rápidamente con miedo y todo, corrí a buscar ayuda, pienso que si hubiera sido una muchachita hubiera sucedido algo peor.

El traía una camisa blanca, boxer rojo, pantalón de mezclilla azul, es canoso, aproximadamente de unos 40 años, pelo negro canoso, aproximadamente de 1.65 a 1.68 de estatura, complexión regular y de tez morena clara, lo más seguro es que no sea la primera vez que lo hace puesto que estaba esperando ahí sin la ropa de la parte de abajo, sus intenciones no eran buenas.

Gracias a Dios en el fraccionamiento varios vecinos se acercaron a tranquilizarme, me acompañaron un rato, fueron y me llevaron por gasolina y me acompañaron hasta mi casa. Aún hay buenas personas en éste mundo y hoy fui ayudada por varias de ellas, pido de favor difundan ésto para que más gente se entere y esté alerta, puede ser que el día de mañana otra mujer no corra con tanta suerte”.

Tras dar a conocer este relato, dijo que es importante dar a conocer lo que pasa y recalcó “tengo miedo de que al ver que no agarran a nadie, salgan más tipos así”.