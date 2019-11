Reprueba GPPAN incumplimiento en temas de seguridad y presupuestario de AMLO

Chihuahua.-Esta tarde, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PABN), en la voz de la diputada Rocío González Alonso, reprobaron la situación económica y de la falta de cumplimiento constitucional que atraviesa México en relación a las decisiones generadas dentro de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En primera instancia, la diputada por el PAN,recordó el fallido operativo en Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, en donde sin mediar estrategia se intentó detener al hijo de uno de los más grandes capos de la droga en la historia Mexicana y uno de los actuales líderes del Cartel de Sinaloa, situación que desató uno de los más significativos enfrentamientos entre las fuerzas armadas e integrantes de grupos delictivos, lo que causó la muerte de 8 personas, 16 heridos.

“Pedimos que la Guardia Nacional cumpla el objeto para el cual fue creada, sobre todo en zonas en las que la delincuencia se siente dueña del lugar, haciendo y deshaciendo mientras todos miramos con impotencia al ver la vorágine de balas de alto calibre acabando con vidas inocentes”, declaró González Alonso.

Asimismo, la diputada por Chihuahua pidió que de manera conjunta se haga un llamado conjunto para dejar de lado los recortes presupuestales que limitan la capacidad de acción de Estados y municipios para enfrentar los problemas sociales que les aquejan; simplemente en el proyecto del presupuesto de Egresos 2020 se estima una reducción a las participaciones y aportaciones por lo que, de aprobarse tal como se plantea, Chihuahua contaría con menos recursos para obra, seguridad social e inversiones.

Finalmente, la diputada por el Albiazul reprobó que el gobierno de López Obrador no escatimo en recursos para traer al depuesto dictador de Bolivia, Evo Morales y lo condecorara como Huésped distinguido de la Ciudad de México y, además, tiene a su servicio un grupo de 15 elementos, entre ellos uno de los asistentes del ex presidente Enrique Peña Nieto y algunos elementos que conformaban su círculo de escoltas, que ahora lo protegen, se le brinda una seguridad que no se le puede dar a los mexicanos.