Reprueban gestión de Corral 7 de cada 10

Ciudad Juárez.- Por cuarto mes consecutivo el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, se ubicó en el último lugar en percepción de su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al reporte mensual de la encuesta nacional “Así Van los 32 Gobernadores” de la casa encuestadora Arias Consultores.

En la pregunta ¿Cómo califica el desempeño de su gobernador? sólo 2 de cada 10 aprobaron su gestión, 7 lo reprueban y el resto es indiferente.

El desglose de este rubro en junio muestra que el 72.4 por ciento desaprobó a Corral Jurado, mientras que en mayo lo reprobó el 71.5 por ciento. Es decir, de un mes a otro, subió 0.9 por ciento el número de personas que reprueban su desempeño como gobernador.

En el rubro ¿Ha disminuido la corrupción? El 78.6 por ciento dijo que no en junio, mientras que en mayo el 76.8 por ciento respondió que no. Es decir, en un mes aumentó 1.8 por ciento la gente que piensa que no ha bajado la corrupción.

El gobernador chihuahuense volvió a ocupar el puesto 32 en la pregunta ¿Cómo consideras que es la relación del presidente de México y el gobernador de tu estado? con tan sólo el 3.3 por ciento de las personas consultadas que consideraron que es positiva.

En la encuesta se establece que el 58.5 por ciento de los encuestados consideran que la relación del gobernador Corral con Andrés Manuel López Obrador es mala y el 38.2 por ciento que es regular.

Desde marzo el gobernador del Estado viene arrastrando una percepción a la baja en cuanto a la relación con el presidente López Obrador cuando obtuvo el 3.7 por ciento. En abril alcanzó el peor registro del año con 2.6 por ciento; en contraparte mayo registró su mejor nivel con 3.9 y para junio la escala volvió a bajar para ubicarse en el 3.3 por ciento.

Corral Jurado ha sido el único Gobernador del país que se ha mantenido en ese nivel desde que comenzó la encuesta en enero de este año, además el estudio estadístico muestra que el gobernador no ha superado los 10 peores lugares de la evaluación en los temas de percepción de seguridad, turismo, desempeño y generación de confianza desde hace tres meses.

Contrastando los datos obtenidos en mayo pasado, Corral Jurado ocupó el lugar 20 de 32 Gobernadores evaluados en el tema de mejora de seguridad y para junio bajó al puesto 22.

Ante la pregunta ¿Cómo te sientes viviendo en tu estado? Solo el 14.4 por ciento de la población encuestada respondió que segura. El 85.6 por ciento restante considera que vive en la inseguridad.

En cuanto al desempeño de los gobernadores Corral quedó, como ya se dijo, en el sitio 23. El ejercicio de Arias Consultores establece que los mejor aprobados son el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal (PAN); de Sinaloa, Quirino Ordaz (PRI); de Aguascalientes, Martín Orozco (PAN); Tamaulipas, Francisco García (PAN) y Baja California Sur, Carlos Mendoza (PAN).

Asimismo los peor aprobados son, en último lugar el de Baja California, Francisco Vega (PAN); Morelos, Cuauhtémoc Blanco (PES); Nuevo León, Jaime Rodríguez (independiente); Estado de México, Alfredo del Mazo (PRI) y Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (Morena).

En la pregunta ¿Qué tanta confianza le inspira el gobernador de su estado? El 78.9 por ciento dijeron que no les inspira confianza en junio, mientras que en mayo fueron el 75.3.

Otra parte en donde la evaluación de Corral Jurado bajó este mes es el relativo a la apoyos a personas de escasos recursos en el que alcanzó el lugar 26 en junio, mientras que en mayo estaba ubicado un poco más arriba en el puesto 23

Un renglón que no mostró movimientos durante junio con respecto a mayo fue el de percepción de confianza de empresarios para invertir en el Estado en donde se ha mantenido en el puesto 16 durante dos meses seguidos.

Sobre si ¿Ha mejorado la economía y el empleo? El 77.3 por ciento respondieron que no; el 4.8 por ciento dijeron no saber y solo el 17.9 consideraron que sí.

En el renglón de obra pública estatal se preguntó a la gente si ha mejorado y en Chihuahua el 82.3 por ciento dijo que no, mientras que en mayo fue el 79.3 por ciento los que dijeron que no.

Cuando a los ciudadanos encuestados se les preguntó si consideraban que los servicios de salud mejoraron en la entidad, el gobernador del Estado apenas alcanzó a llegar al puesto 27, dos posiciones por abajo de lo registrado durante mayo.

Concretamente se le preguntó al encuestado si ¿Han mejorado los servicios de salud? Y el 88 por ciento contestó con una negativa, mientras que en mayo el 87.6 dijo que no. En la encuesta nacional mensual de Arias Consultores se contiene la opinión de 12 mil 950 personas que habitan en todas las entidades del país y el ejercicio estadístico se realizó del 21 al 24 de junio a través de redes sociales. Los datos completos pueden consultarse a través de la página revista32.mx o en Facebook en la página Arias Consultores.













Aprobación de gobernadores













¿Cómo califica el desempeño de su gobernador





Nombre Aprobación





1— Mauricio Vila Dosal (Yucatán) 61.7%





2— Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa) 55.6%





3— Martín Orozco S. (Aguascalientes) 53.2%





4— Francisco J. García (Tamaulipas) 52.0%





23—Javier Corral Jurado (Chihuahua) 19.0%













¿Qué tanto le inspira confianza el gobernador de su estado?





Nombre Aprobación





1— Mauricio Vila Dosal (Yucatán) 65.7%





2— Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa) 59.3%





3— Martín Orozco (Aguascalientes) 56.1%





25— Javier Corral Jurado (Chihuahua) 21.1%













¿Considera usted que ha mejorado la confianza de los empresarios para invertir?





Nombre Aprobación





1— Mauricio Villa Dosal (Yucatán) 59.6%





2— Francisco Domínguez (Querétaro) 53.1%





3— Martín Orozco (Aguascalientes) 45.4%





4— Carlos Mendoza (Baja California Sur) 44.2%





17— J avier Corral Jurado (Chihuahua) 19.7%













¿Ha mejorado la entrega de apoyos a personas de escasos recursos?





Nombre Aprobación





1— Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa) 50.3%





2— Mauricio Vila Dosal (Yucatán) 47.6%





3— Francisco J. García (Tamaulipas) 44.4%





27—Javier Corral Jurado (Chihuahua) 15.4%













¿Ha mejorado la obra pública estatal?





Nombre Aprobación





1— Martín Orozco (Aguascalientes) 58.2%





2— Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa) 56.1%





3— Mauricio Vila Dosal (Yucatán) 53.3%





4— Francisco Domínguez (Querétaro) 48.9%





21— Javier Corral Jurado (Chihuahua) 14.6%













¿Ha mejorado los servicios de salud?





Nombre Aprobación





1— Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa) 38.6%





2— Carlos Mendoza (Baja California Sur) 32.8%





3— Mauricio Vila Dosal (Yucatán) 32.0%





4— Alejandro Tello (Zacatecas) 30.4%





27— Javier Corral Jurado (Chihuahua) 7.0%













¿Ha mejorado la seguridad en el estado?





Nombre Aprobación





1— Mauricio Vila Dosal (Yucatán) 52.9%





2—Carlos Mendoza (Baja California Sur) 37.4%





3—José Rosas Aispuro (Durango) 31.5%





4—Francisco J. García (Tamaulipas) 30.3%





22—Javier Corral Jurado (Chihuahua) 5.1%













¿Cómo consideras que es la relación entre el presidente de México y el gobernador de tu estado?





1— CdMx 70.0%





2— Yucatán 66.8%





3— Veracruz 62.7%





4— Tabasco 59.9%





32— Chihuahua 3.3%