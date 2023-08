Reservan información de ataques a estatales

Staff / El Diario de Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE) reservó las líneas de investigación en torno los ataques contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) la noche del domingo.

Ayer personal del área de Comunicación Social de la corporación declinó proporcionar además las identidades y causa de muerte de los dos hombres abatidos en los enfrentamientos con agentes estatales y municipales, que apoyaron a sus compañeros esa noche.

La FGE realiza los análisis periciales de los videos capturados por las cámaras de videovigilancia de la ciudad, para determinar el número de agresores involucrados, así como también tratar de identificarlos.

Durante una conferencia de prensa ayer, el secretario de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, atribuyó al grupo delictivo “La Línea” los ataques contra personal operativo de la Policía Estatal, al asegurar que existe molestia de esta agrupación delictiva desde la intervención que realizaron en Nuevo Casas Grandes e insistió en que las agresiones contra los agentes a su cargo son ajenas al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3.

Tras explicar que los oficiales lograron repeler la agresión en el Hospital General, donde fue asegurada un arma y posteriormente se dio otro ataque contra una unidad que custodiaba un camión de la Policía Estatal, en ese evento fue asegurado un vehículo donde había cuatro armas de fuego.

“Estamos trabajando para hacer los análisis correspondientes de la Fiscalía estatal”, agregó Loya Chávez.

El servidor público reiteró el compromiso para traer la paz y tranquilidad al estado.

Agregó que de Cuauhtémoc no tenía, en ese momento, un saldo de decesos o heridos. “El grupo delincuencial que ha estado atacando a la corporación es ‘La Línea’, ellos han estado atacando de manera cobarde”, aseguró.

“Nosotros no venimos a combatir a los delincuentes, simplemente venimos a recuperar la paz. Si para ello tenemos que llegar a este tipo de combate, lo haremos”, advirtió el jefe policiaco, y dijo que la coordinación entre corporaciones permite que toda la fuerza del estado esté trabajando tras estos ataques.

Mencionó que los elementos estaban desprevenidos cuando fueron agredidos por la espalda.

Loya Chávez manifestó que en el ataque en el Hospital General no se trasladaba a ningún objetivo importante para que fuera atendido. La propia corporación, a través del vocero Jorge Armendáriz, informó que llevaban a dos personas privadas de la libertad (ppl) a recibir atención médica para una revisión de rutina.

“No necesariamente se trasladó a un ppl de alto riesgo, en este caso no fue así. Los delincuentes aprovecharon la ocasión, el ataque no está relacionado al Cereso. Se dijeron muchas cosas, que había movimiento y no fue así, se establecieron protocolos y se tomaron medidas de seguridad al interior por los antecedentes que tenemos en el Cereso, pero para nada está relacionado el incidente de agresiones con el Cereso”, insistió.

“Esto está relacionado con las intervenciones que hemos realizado en la Zona Noroeste, principalmente en Nuevo Casas Grandes”, sostuvo.

En esa comunidad, la Policía Municipal fue desmantelada por esta corporación semanas atrás.

Loya dijo que de momento se mantendrán las restricciones implementadas desde el domingo en el penal.