Resguardan a otro grupo de migrantes que escaparon del secuestro anoche

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal

Ciudad Juárez.- Un grupo de migrantes fue intervenido por la Policía Estatal esta mañana cerca de las vías del tren por la ermita de San Lorenzo, informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

De acuerdo con Loya, el grupo pertenece a los 42 pasajeros que viajaban en la rutera 5B que fue atacada anoche por un grupo criminal. Este grupo alcanzó a escapar al momento de los disparos.

Asimismo, dio a conocer que fueron 29 los que lograron rescatar anoche con el operativo con el que además detuvieron a dos de los presuntos responsables.

Dado a que se encuentran aún en interrogatorio, no se ha definido la cantidad precisa de migrantes rescatados esta mañana, por lo que no se precisó si fueron los 13 restantes o menos. No obstante, Loya detalló que las personas en movilidad declararon haber viajado en dicho camión cuando ocurrió el ataque. En el grupo hay infantes, mujeres y hombres, abundó el secretario.

Del operativo de rescate y detención de ayer por la noche resultaron dos vehículos decomisados y dos personas detenidas que habrían atacado a una unidad de transporte público de la ruta 5B que transportaba a 42 migrantes entre venezolanos, nicaragüenses y colombianos desde el poblado de Samalayuca. El destino del viaje no fue precisado por Loya.