Respaldan freno a clases presenciales

Omar Morales / El Diario

Ciudad Juárez.— A pesar de que madres y padres de estudiantes de nivel básico consideran que el aprendizaje es mejor dentro de los salones de clases, apoyaron la decisión del Consejo de Estatal Salud de postergar una vez más el retorno presencial a las aulas como una medida para combatir la propagación del Covid-19 y salvaguardar la salud de la población.

Luego de que los contagios fueron en aumento durante los primeros días del año, el pasado viernes 7 de enero, durante una sesión extraordinaria, el Consejo Estatal de Salud decidió aplazar el regreso a los planteles de preescolar, primaria y secundaria para el próximo lunes 24 de enero, informó el titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Javier González Mocken.

Ante la situación, madres y padres de familia señalaron que, si bien el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el interior de los hogares resulta complicado tanto para los estudiantes como para los docentes, la salud debe ser la prioridad porque la pandemia por el coronavirus ha causado millones de muertes a nivel mundial.

“Para todo hay tiempo y ahorita es prioridad cuidar la salud, la vida, antes que preocuparme por si aprenden o no, pero mi responsabilidad como mamá me hace a mí ponerme las pilas para que ellos no se atrasen académicamente”, dijo Sara Padilla, madre de Liam y Luna, estudiantes del nivel preescolar y primaria.

Liam, alumno del jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz, nunca ha podido asistir a la escuela de manera presencial a causa de la pandemia, por lo que su madre se ha encargado de que alcance los objetivos de aprendizaje establecidos de acuerdo con su nivel educativo; la misma situación ha experimentado su hermana Luna, estudiante de la primaria Revolución Mexicana.

La misma postura externó Julio García, padre de dos estudiantes de tercer grado en la escuela particular María Martínez, quien explicó que, si bien en el interior de su hogar resulta complicado a sus hijas poner atención a sus clases en línea, prefiere que enfrenten esta dificultad a que puedan contagiarse y poner en peligro su salud.

“Los niños no aprenden como debe de ser porque no es la misma atención la que les ponen cuando están en línea a cuando están en presencial, en el salón avanzan más en su estudio y mientras están en la casa batallan, de por sí son inquietos, pero es por su seguridad y por su salud. Yo prefiero primero la salud y ya después se acomodan con la educación”, dijo Julio, padre de Abril y Julia, de ocho años.