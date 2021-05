Respaldan maestros a Julio César Chávez Ponce

Cortesía Cortesía

Cuauhtémoc.- En amena charla con trabajadores de la educación, Julio César Chávez Ponce, candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, reconoció el compromiso de cada uno de los mentores ante las adversidades que implica llevar la educación a las zonas más recónditas de la sierra. Resaltó el valor de su trabajo en las áreas rurales misma que calificó como esencial para el desarrollo de las comunidades.

“Chacho” dio a conocer que desde la presidencia municipal establecerá un proyecto educativo tangible para los próximos tres años, asegurando que las causas educativas son las del pueblo y por tanto las hace suyas.

“Incluso en lugares donde aún no llega la energía eléctrica, la luz del entendimiento, del saber, del conocimiento, ya está ahí y eso es posible gracias a los maestros y maestras. El tema no me es ajeno. Las acciones del pasado no son de palabra, se respaldan en obras y acciones visibles, operadas en beneficio de los que menos tienen. Ese pasado, es el que sustenta las propuestas que hoy asumo ante ustedes”, aseveró.

Dijo que en cada aula, baño, cerco, alumbrado, drenaje o agua, hay un testimonio de apoyo y un paso más para mejorar las condiciones que permitan a partir de la plataforma educativa, fincar el desarrollo de Guadalupe y Calvo.

Chávez Ponce escucho también propuestas y demandas de los docentes y reafirmó su compromiso de seguir velando en favor de las instituciones educativas. “Es prioritario que los niños y jóvenes puedan ingresar al sistema educativo, pero aún más es que se garantice su egreso exitoso”, apuntó.

Por su parte, los maestros, manifestaron abiertamente el respaldo a su candidatura y le auguraron éxito en la próxima contienda electoral del 6 de junio.