'Responsabilidad del Ejecutivo es estar al tanto de las situaciones en el Poder Judicial, sin intervenir'

Chihuahua.- El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, declaró que la responsabilidad del Ejecutivo es solamente estar al tanto de las situaciones en el Poder Judicial, sin intervenir.

Añadió que no es labor del Ejecutivo opinar respecto a la permanencia de la presidenta de la Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Luz Estela Castro.

Mencionó que el Ejecutivo no tiene parte en las diferencias que han surgido en el Poder Judicial con las acusaciones de irregularidades en el proceso de selección de jueces y magistrados. "No podemos involucrarnos", dijo.

Agregó que las acusaciones se tendrán que resolver al interior del Poder Judicial. Respecto a los señalamientos de que no hay actas de los procesos de selección, Jáuregui mencionó que el presidente del Judicial ha dicho que si existen, aspectos del cual se enteraron por los medios de comunicación.