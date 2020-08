Responsabiliza SMEEICH a Fernández por muerte de médicos y enfermeras

Chihuahua. – El Sindicato de Médicos, Enfermeras y Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (SMEEICH), publicó un mensaje en redes sociales mediante el cual comunica que se opone al regreso de trabajadores de la salud en resguardo, por considerar que se vulnera su salud.

El mensaje lo publicó Rubén Meza, secretario general de este sindicato alterno, que agrupa a cerca de 500 trabajadores, y en su contenido se refieren de manera directa la ignorancia en cuanto a los procesos médicos del secretario de Salud, Eduardo Fernández.

“El secretario de salud reclama que por respeto a los que se quedaron a laborar, el personal vulnerable debe reincorporarse, porque son servidores públicos. Pero el economista no tiene compañeros médicos muertos ni es capaz de imaginarse el dolor que es intubar a un colega para no verlo despertar jamás. No guarda respeto por los médicos que se quedaron y han muerto y por lo visto no le importa que se multipliquen al obligar a los vulnerables a volver”.

En el mensaje se advierte también de la responsabilidad que recaería sobre el titular de salud en el caso de la muerte de compañeros médicos, enfermeros y asistentes de las instituciones estatales.

“Si bien somos servidores públicos, también somos trabajadores y por encima de ambas cosas, somos personas. Si nuestros derechos para él no cuentan, que cuente nuestra vida. Queremos vivir, no un homenaje póstumo. No hay suficientes hospitales en el estado para renombrarlos con los enfermeros y médicos que van a caer próximamente. Y la muerte de todos ellos, será su legado”.