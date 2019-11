Restauranteros claman por alto a la violencia

Chihuahua.- Luego de registrar dos semanas de caída drástica de un 40 por ciento en clientes y ventas, tras hechos violentos en la ciudad y la psicosis generada por noticias falsas en redes sociales y dispositivos telefónicos, 40 empresarios restauranteros hicieron un llamado a unirse contra la inseguridad.

En representación de la Unión de Restaurantes y Bares, la comunicóloga Sara Lerma, dijo que las empresas chihuahuenses de las áreas ocupan personal que van desde gerentes, meseros, cocineros, recepcionistas, músicos, proveedores y hasta artesanos, por ello, ante situaciones así, la cadena de pérdidas crece y afecta a familias enteras, quienes pierden no sólo el sustento diario, sino hasta su empleo.

Por tal motivo, agregó, el llamado es para unir esfuerzos y no permitir que la violencia sume a Chihuahua en el caso. Hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles, cámaras empresariales y a la sociedad en general para que juntos, en unión, trabajar por reforzar la seguridad evitando caer, provocar o ser parte de algún delito; así como no propagar información que provoque miedo y por ende que la gente no salga a divertirse.

Acompañada de los mandos de la Dirección de Vialidad, Felipe Olivas y Eduardo Gómez, así como Samuel Terrazas de Heineken, indicó que la violencia atañe a todos, por ello, los empresarios chihuahuenses piden realizar una red de seguridad que involucre a todos, desde las autoridades hasta la sociedad.

Precisó que los primeros, reforzando las medias de vigilancia y la segunda, inmiscuyéndose en ella, todo con miras a la prevención del delito.

Sara Lerma anunció que realizarán una campaña de concienciación, ya que está comprobando que la manera más inteligente de hacerle frente es a través de un enfoque preventivo.

Consideró que es necesario que se hable del tema de forma contundente, clara y sin miedo antes de que se convierta en algo irreparable que lastime de manera permanente a la sociedad, ya que la violencia no discrimina, se da en todos los estratos sociales dañando los lazos culturales y familiares, comenzando todo por la justificación de comportamientos agresivos, por tanto, hay que informarse del tema, generar y fomentar un ámbito de respeto en todos los lugares y no acepta la bajo ninguna circunstancia.

Indicó que actualmente las campañas de prevención que unen a autoridades y sociedad han dado un excelente resultado en el ámbito mundial.

Sara Lerma reiteró que se realizará una campaña de abordaje del tema, ya que la violencia social no sólo compete a las autoridades judiciales, ni es sólo un problema de policías, sino que es multidisciplinario y multisectorial, que resultará en disfrutar del derecho da la diversión de forma sana y segura.

Finalmente recalcó que el grupo de dueños de bares y restaurantes, pequeños y grandes, de la zonas comerciales de Chihuahua, participan activamente en Canaco y otras organizaciones chihuahuenses en favor del comercio y turismo de la región, ofreciendo lugares bien establecidos y cumpliendo todas las normas.