Restricción de movilidad no aplica para trabajadores de la ruta troncal

David Cruz/El Diario de Juárez David Cruz/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- En medio del segundo fin de semana con las restricciones de movilidad para reducir los contagios y defunciones por Covid-19, este sábado se pudo observar cómo en algunos de los frentes que mantiene abiertos Gobierno del Estado para la construcción de la segunda ruta troncal no se respeta ni siquiera la sana distancia.

Según el acuerdo 127/2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado, la obra pública es considerada una actividad esencial, por lo que puede mantener operaciones sin restricciones de horario como la mayoría de establecimientos y comercios en la ciudad.

Lo anterior ha provocado la molestia de algunos de los comerciantes que se han visto obligados a cerrar sus locales para acatar las disposiciones en materia de prevención de Covid-19, ya que en las construcciones se puede observar cómo las medidas para evitar contagios son “prácticamente nulas”.

En un recorrido realizado por El Diario se pudo observar cómo en algunos de los puntos donde se construye la denominada BRT-2, no se respetan medidas básicas como sana distancia, mientras que otros de los trabajadores no portaban cubrebocas, aún y cuando esta misma semana fueron aprobadas sanciones para quienes no usen dicho artículo.