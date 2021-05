Reta 'El Caballo' Lozoya a debatir en La Boquilla

Chihuahua.- El candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Alfredo "El Caballo" Lozoya lanzó el reto hoy al candidato de Morena-PT-Panal Juan Carlos Loera, a debatir en la presa La Boquilla ".

Lo anterior para analizar el problema del agua que afecta a miles de productores chihuahuenses

En conferencia de prensa virtual Lozoya dijo que ante las restricciones por la autoridades de salud, para celebrar eventos masivos proselitistas; él cambiará" totalmente a digital " su campaña.

"No es lo ideal pero tenemos que atender las redes sociales.

Si pedimos que el gobierno no puede extender al arbitrio los super cierres, tenemos que escuchar a los ciudadanos y al sector económico.,para no afectarlos y que no se ponga en riesgo a la gente, dijo.

Sobre los apoyos a las estancias infantiles que desapareció el gobierno federal, ofreció su rescate de ganar la elección el próximo 6 de junio.