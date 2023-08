Retinopatía, mal que acecha a prematuros

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Menor durante una de las terapias que se ofrecen en el lugar Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Edificio del Centro de Estudios para Invidentes

Ciudad Juárez.- El impacto emocional para Ashley Andrea Mena González al enterarse de que su hijo Ángel Daniel, de 2 años, padece retinopatía del prematuro fue más difícil en comparación con el trabajo que hace para su adaptación al mundo de las personas que sí ven, pues en el Centro de Estudios para Invidentes (Ceiac) A.C. le aminoraron las dificultades.

Ángel es uno de los beneficiarios de los servicios que por 28 años ha prestado la asociación en el estado de Chihuahua, y por 10 en esta frontera a la comunidad con discapacidad visual y con baja visión.

“El impacto de la noticia creo fue lo más difícil, lo demás ha sido normal, realmente no se me ha dificultado nada, siempre me han dado buenos consejos de ahí mismo de Ceiac y trato de que su adaptación al mundo sea lo más normal”, comentó Mena González.

La asociación apoya a 62 niños y 15 adultos con baja visión leve, moderada, aguda y ceguera total, dijo Penélope Pedroza, encargada de acompañamiento psicoeducativo.

“La realidad es que somos una sociedad muy desinformada, lamentablemente al momento de un embarazo prematuro no se nos explica que puede haber complicaciones, que debe haber protocolos como el de retinopatía del prematuro, porque hay familias que no se dan cuenta, y hasta que los dan de alta a los cuatro meses empiezan a notar los problemas de la vista”, explicó Pedroza.

En el centro se brindan terapias de rehabilitación desde la estimulación temprana inicial, psicomotricidad, apoyo académico, psicológico, orientación de movilidad, actividades de la vida diaria, talleres y cursos para la familia, entre otros.

“La verdad es que Ceiac me ha facilitado bastante el cómo enseñarle las cosas y él responde muy bien a los estímulos que se le practican, se ha adaptado muy bien”, mencionó Mena González.

En 1995 se fundó el Ceiac en Chihuahua capital por Karla Herrera, invidente, quien conoció las problemáticas de las personas en esa condición en las instituciones educativas de México y Estados Unidos, pues egresó de la Universidad de Harvard, comentó Pedroza.

“Ella se daba cuenta de que la realidad no era como se pintaba en estas escuelas, cuando sales te topas con la realidad de las personas que sí ven, y sí es un reto que vas a enfrentar, y se dio a la tarea de crear una institución a las personas para que se adapten a lo que hay en el mundo de las personas que ven”, expuso Pedroza.

Ceiac ofrece servicios por cuota de recuperación; es por medio de un estudio socioeconómico que se fija la cuota del cinco por ciento, y la organización cubre el resto de costo real de la atención, añadió Pedroza.

“Nuestra meta como institución es poder brindarles a las familias como a los usuarios las herramientas para desarrollar su máximo potencial en cualquier ámbito, ya sea en lo familiar, escolar, social, o laboral también”.

El viernes 25 de agosto Ceiac celebrará 28 años de su fundación, por lo que la asociación busca proyectos y convocatorias para seguir desarrollando sus funciones, pero también necesita donantes para continuar con su labor, mencionó Pedroza.

El centro está ubicado en la calle Los Olivos #4200, en el fraccionamiento del mismo nombre.

Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 613-6913.

