Retiran cargos en contra de estudiantes mexicanos en Israel; los consideran víctimas

Chihuahua.- Los cargos por violación a leyes migratorias que recibieron 15 estudiantes mexicanos que viajaron a Israel por un programa de intercambio universitario fueron retirados.

Los estudiantes, tres de ellos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), ya no son parte de una acusación formal, informó Luis Fierro, vocero del instituto académico.

"Si estatus cambió por completo. Ahora son víctimas del delito de explotación laboral. El gobierno israelí ya está investigando quién es el responsable de la situación. Están investigando tanto a quienes los contrataron para el programa de intercambio como a la empresa hotelera", informó Fierro.

Las autoridades israelíes también están recavando declaraciones testimoniales a miembros de la Universidad Ben-Gurion, la cual ofreció el programa de intercambio a los estudiantes de Chihuahua, Hidalgo y Estado de México, para acreditar sus prácticas profesionales.

"Nuestros estudiantes ya son, oficialmente, víctimas del delito, y no señalados por violar las leyes migratorias", comentó Luis FIerro.

La Embajada de México en Israel notificó los detalles a las universidades a las que pertenecen los universitarios e informó que el gobierno de Israel ya les entregó sus pasaportes y les ofreció resguardo en tanto se desahoguen las investigaciones.

Hoy se dieron inicio a las audiencias de los 15 estudiantes, quienes habían sido detenidos hace unos días por presuntas irregularidades migratorias en el convenio de colaboración entre la Universidad Ben-Gurion y la empresa RSC Ltd.

Los jóvenes fueron enviados a dos hoteles como parte de su preparación profesional, pero fueron sometidos a horarios extendidos con pocas posibilidades de descanso y sin actividades académicas universitarias, como se les habían planteado inicialmente.

Los estudiantes de la UACh fueron identificados como Paola Hernández, Dennis Arjona y Vianney García, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

De acuerdo con el vocero de la UACh, el regreso de los estudiantes a México podría ocurrir a lo largo de la próxima semana, ya que las autoridades israelíes solicitaron su colaboración en las investigaciones.