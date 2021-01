‘Retiran plantón o La Boquilla no se abre’

Pedro Sánchez / Agencia Reforma / Algunas pancartas de apoyo al movimiento agricultor en el exterior de la presa

Chihuahua— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que si no se retira el plantón de la presa La Boquilla para el primero de marzo, no se reabriá, informó el alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón.

Luego de una reunión en la que participaron varios funcionarios e integrantes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Unidad San Pedro, Ramírez dijo que la postura del Gobierno federal es definitiva.

“La mayor preocupación que existe es que si no se entrega la presa, se corre el riesgo de que no se abran las compuertas”, agregó Ramírez.

Señaló que a pesar de que se ha intentado realizar varias gestiones para el beneficio de los agricultores de la región, el apoyo ha sido completamente bloqueado por parte de la Federación.

“Yo no estoy a lado del Gobierno federal, estoy de lado de los agricultores, si ellos deciden no retirarse de la presa, yo los apoyo, pero sería catastrófico para todos que el primero de marzo Gobierno federal decida no reabrir las compresas de la presa La Boquilla”, expresó.

También refirió que a la misma reunión llegó un representante del Comité de Defensa Nacional del Agua y las autoridades aprovecharon para abordar el tema y le explicaron que la situación está complicada, porque Conagua solicita el desalojo de la presa inmediatamente.

Las autoridades informaron que podría ser posible que la poca agua que se tiene, no se pueda utilizar, si las autoridades centrales dan la orden de que no se abra la presa el próximo mes de marzo.