'Retiro de GN de Juárez es temporal'

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, señaló que la Guardia Nacional les informó que el retiro de cerca de mil elementos que se encontraban destacamentados en Ciudad Juárez será temporal, según les informó la misma corporación.

Sin embargo, el funcionario estatal aclaró que no fueron enterados de los motivos por lo que se dio el traslado del personal de la GN, ni tampoco el tiempo que durarán fuera de la frontera o si serán sustituidos por otros.

El Diario reportó el pasado 19 de diciembre que los mil efectivos de la Guardia Nacional abandonaron la frontera repentinamente. En recorridos realizados por el medio, se constató el abandono de los cuarteles de Miguel de la Madrid y Enrique Pinoncelli, Camino Real y 16 de Septiembre, así como las instalaciones de ciudad Ahumada y del puesto de revisión carretero conocido como “Precos” en Samalayuca.

Fue en agosto pasado, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró estos destacamentos e informó de la llegada de mil 550 elementos de la Guardia, de los cuales mil 300 se enviarían a Juárez.

El 6 de diciembre se relevó al Comisario en jefe de la Guardia Nacional en el Estado, Francisco Javier Martínez Pereira, y en su lugar fue designado Víctor Fernández Mondragón.

En la Mesa de Seguridad que se celebró ayer en la fronteriza ciudad destacó, precisamente, la ausencia de los representantes de la Guardia Nacional.

Sobre el tema, la Delegación del Bienestar dijo no tener conocimiento sobre los movimientos que realiza la corporación federal, pues no tienen competencia en estos asuntos. Por su parte, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta formal por parte de la representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Mesa de Coordinación.