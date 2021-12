Reúne Chihuahua apenas el 6.76% de firmas para revocar a AMLO

Agencia Reforma

Ciudad Juárez.— Con la terminación ayer del plazo otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE), Chihuahua alcanzó apenas el 6.76 por ciento de las firmas que requería juntar para que se realice el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo año.

En total, el estado aportó cinco mil 785 rúbricas de las 85 mil 519 que debía, de un padrón de dos millones 850 mil 643 chihuahuenses con credencial de elector vigente.

Aun así, a nivel nacional tampoco se alcanzó la meta de dos millones 758 mil 227 firmas, pues hasta el 24 de diciembre se logró obtener un millón 79 mil 857, de acuerdo con el último reporte del INE publicado en su portal de Internet.

El ejercicio para poner a consideración de los mexicanos la continuidad o no del presidente de la República se tiene contemplado para marzo. Hasta ayer, sin embargo, de acuerdo con el organismo electoral, seguía la revisión de firmas, que se captaron de manera digital y física por parte de organizaciones civiles.

Según la dirigente de Morena en Ciudad Juárez, Luz Marín Rentería, ellos han dado seguimiento a las organizaciones que recaban firmas y éstas aseguran que ya llevan más de 128 mil en el estado. Al respecto, el vocero del INE en la entidad, Ever Haro, señaló que tal vez tienen las firmas “pero no podría afirmarte si las entregaron, porque, como has visto en los reportes preliminares, se ha contabilizado lo que se ha capturado en la aplicación por parte de promoventes o auxiliares”.