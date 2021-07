'Reuniones de transición serán videograbadas'

Juan Alanís/El Diario / El equipo de transición de la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván

Las reuniones de transición dentro del proceso de entrega-recepción de la administración estatal serán videograbadas y las actas que se levanten al final de cada encuentro serán publicadas en el portal informativo del gobierno estatal, afirmó el gobernador Javier Corral Jurado, esto para dejar constancia de que se entregó todo lo solicitado por la administración entrante.

Manifestó que de parte de su gobierno no existe ningún interés en entorpecer este proceso y que se ha trabajado con plena disposición para que la siguiente administración disponga de la información necesaria para iniciar con su trabajo.

El mandatario instruyó al equipo de transición de su gobierno para que se levante un acta de todas las reuniones que se tengan con el equipo de transición de la gobernadora electa, incluso ha pedido que se graben en audio y en video “y que todo lo pongamos en la página de Internet del Gobierno del Estado”.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar, nada de qué avergonzarnos, todo lo podemos hacer transparente, insisto: he pedido que se graben todas las reuniones en video y en audio, porque como estamos viendo con estas declaraciones, pues ya hay una intención anticipada de descalificar un proceso que legalmente aún no inicia”, afirmó Corral Jurado.

Además dijo que se buscará que puedan asistir testigos sociales; es decir, representantes acreditados por organismos empresariales o gremiales para “que se vea todo y nada se oculte”.