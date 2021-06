Revisan en Juárez más de mil 500 vehículos en ‘operación pandemia’

Cortesía

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que agentes de la Policía Municipal y de Seguridad Vial, inspeccionaron mil 582 autos en el marco del operativo de movilidad que tiene la finalidad de evitar el riesgo de posibles contagios por Covid-19.

En estos operativos, donde se supervisa que la movilidad sea por un motivo esencial o urgente debido a la pandemia se arrestó de 22 conductores que se vieron involucrados en accidentes viales.

Además los oficiales detectaron que 19 de los conductores estaban ebrios y por considerarlos de alto riesgo fueron presentados ante la autoridad correspondiente quien se encargará de resolver su situación jurídica, según un comunicado de la SSPM.

Entre las mil 582 intervenciones que se realizaron se ofreció la recomendación a los ciudadanos para no transitar si no se trata de una actividad meramente esencial, además, se donó cubrebocas de manera gratuita a los automovilistas que no portaban alguno y gel antibacterial, así mismo se brindaron las medidas preventivas con respecto a dicha contingencia sanitaria, según el reporte.

Los automovilistas como a sus acompañantes recibieron una copia simple del decreto emitido por el Gobierno del Estado en el cual se aborda varias recomendaciones por la pandemia que se vive en el estado, se dio a conocer.