Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Video; Cortesía Juan Ramón Rosas

Tras una denuncia ciudadana, la dirección de Protección Civil Municipal realizó una inspección en el puente conocido como “El Trebol” en el que se localizó una cuarteadura sobre la estructura de la avenida Ejército Nacional.

Efrén Matamoros Barraza, titular de la dependencia, dijo que el desperfecto al parecer es originado por la temperatura.

Indicó que las vigas que sujetan la parte central no presentan ninguna afectación y que la viga partida no está detenida a alguna de las que sostienen el puente por lo que no representa un riesgo emergente.

Explicó que la función que realiza esa viga es similar a las que se colocan para dilatación en las banquetas y los desperfectos se originan por los movimientos.

La cuarteadura se encuentra en la parte central y abarca aproximadamente la mitad del puente sobre la Ejército Nacional.

Ante esto, dijo que solicitó un peritaje a la dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para descartar algún riesgo y documentar que se atendió la solicitud.

La denuncia se realizó luego del accidente ocurrido en la Ciudad de México la noche del lunes cuando la línea 12 del metro colapsó y cobró la vida de al menos 24 personas hasta el momento.