Rivales de 'señorita patria' en Matamoros la sacan de concurso

Parral.- Una queja arribó a este medio de comunicación mediante la cual denunció una aspirante a señorita patria de Villa Matanoros que fue sacada de la contienda por presión de las demás participantes, sin que los organizadores la respaldaran con argumentos inválidos denunció la aspirante.

Se trata de Nidia Nayelli Rodríguez quien aseguró la utilizaron e hicieron firmar una hoja en la que aclarará que es participante para señorita patria de Matamoros a última hora, después de hacer la recolección de fichas de plástico en apoyo a niños con cáncer y el gasto de transporte la sacaron de la competencia por mayoría de votos de las demás concursantes.

Aseguro la aspirante que además el motivo principal fue por miedo, ya que por exigencia de ellas quedó fuera diciendo como argumento que no soy conocida en el municipio y por no vivir en Matamoros, cuando es originaria de Valsequillo, poblado de este municipios.

"No se está haciendo válido el documento que firme ni la palabra de la autoridad encargada.

Siendo que toda mi familia radica en ese municipio.

Y resulta y resalta que el problema ahora es que mi credencial dice que resido en Parral y si pero ellos sabían y aún así me permitieron ingresar al concurso que no había problema porque soy de Valsequillo, pero ahora no."