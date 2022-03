Rondan presuntos narcos Valle de Allende

Los dos menores de edad que resultaron heridos en un ataque armado ocurrido el viernes 25 de marzo en la comunidad de El Zorrillo, en Guadalupe y Calvo, permanecen hospitalizados pero estables.

Fue cerca de las 13:00 horas del pasado viernes, cuando una familia fue sorprendida por un grupo de sicarios cuando circulaba a bordo de un vehículo Volkswagen, línea Golf, de color negro.

De acuerdo con los informes de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en el lugar se embalaron 200 casquillos calibre 7.62 x 39 y 300 casquillos calibre .223 mm. También se aseguró el automóvil en el que viajaban las víctimas, el cual contaban con reporte de robo del 17 de diciembre de 2021 en la ciudad de Chihuahua.

La agresión dejó como saldo a tres personas adultas sin vida, identificadas como Martina V. C., de 39 años; Nuvia Judith M. V., 24 años y Jorge Omar C. C., de 36 años, todos con domicilio en la comunidad de El Baluarte, Guadalupe y Calvo.

Además, resultaron heridos dos menores de 9 meses y 3 años fueron llevados al Hospital Regional donde siguen recuperándose.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía de Distrito Zona Sur reforzó el operativo en el que también participanla Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para reforzar la seguridad en la región. El titular de la dependencia, Juan Olague Barraza, aseguró que se plantea citar a una reunión urgente de seguridad para definir estrategias coordinadas en la zona.

Durante este mes se han presentado varios hechos violentos en el municipio. El lunes 7 de marzo fue asesinado en Baborigame, José Trinidad Baldenegro López, hermano del fallecido activista Isidro Baldenegro, por un grupo armando que disparó y lanzó artefactos explosivos contra su vivienda.

El segundo hecho se registró durante la tarde del miércoles 9 de marzo en las afueras del Hospital General de Guadalupe y Calvo, donde un hombre, identificado como Patricio C. B., de 46 años, fue interceptado por una pick up Chevrolet, de color blanco, cuando salía del nosocomio. En la escena se embalaron cuatro casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

Durante la mañana del 10 de marzo fue localizado el cuerpo de un hombre en la conocida cuesta Cabeza Venado, ubicada en el kilómetro 90 de la carretera que conduce a Parral.

Además de los hechos de Guadalupe y Calvo, el fin de semana se reportó la presencia de presuntos miembros del crimen organizado en el poblado de Valle de Allende. Al menos 15 camionetas de reciente modelo patrullaron las calles del poblado durante la noche del pasado viernes, lo que provocó la movilización de personal militar.