Rugen cuatro cachorros de tigre en Juárez

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Thalía cuida de sus cuatro hijos

Ciudad Juárez.— Cuatro tigres indios, también conocidos como tigres de bengala, nacidos el pasado 10 octubre, fueron presentados ayer a los juarenses en el zoológico del centro recreativo San Jorge.

Se trata de una especie en peligro de extinción, debido principalmente a que su piel atrae a los cazadores, informó Porfirio Silva, encargado del recreativo en El Sauzal.

“No es tan común que nazcan cachorros, a nosotros nos salieron cuatro en una sola camada y se lograron todos. La mamá es una excelente madre, los está cuidando muy muy bien, estamos muy contentos”, dijo al pedir a los fronterizos que visiten el zoológico para que conozcan a los cachorros y los niños elijan sus nombres.

De acuerdo con la veterinaria Aurora Cahero, los tigres de bengala son originarios de India y Nepal, en edad adulta los machos llegan a pesar entre 250 y 300 kilogramos, su promedio de vida es de 24 a 26 años y después de 100 a 115 días de gestación la hembra tiene en cada camada entre una y seis crías.

Sin embargo, debido a que los cachorros tienen menos de un mes de nacidos no han podido ser separados de su mamá, por lo que hasta ayer no sabían cuánto pesaban, cuánto medían ni de que sexo son.

"Por el momento hemos dejado a la madre sola, debido a que no queremos perturbarla mucho, necesita sentirse cómoda y segura; si no, va a rechazar a los cachorritos y no queremos eso, queremos que estén unidos”, explicó.

El tigre es el felino más grande del mundo. El tigre indio puede alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, y son capaces de dar saltos de hasta 5 metros, por lo que es el segundo mamífero que más alto puede saltar, sólo detrás del puma.

“Es una especie en peligro de extinción, entonces estamos muy felices de que los cachorros se hayan dado aquí, porque es muy lamentable que esta especie, como de muchas otras más, haya muchas más dentro de hogares, que la gente las tenga como mascotas, que en vida libre”, comentó la veterinaria.

Los cachorros son hijos de Thalía, una hembra de siete años, quien hace tres años fue entregada al zoológico por la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), y de Jazin, un tigre de 12 años, que hasta hace seis años vivía en un circo.

“Durante la pandemia los animales sí han modificado un poco su comportamiento, debido a que ya no hay tanta gente que los ve. En el caso de los tigres han estado muy tranquilos”, comentó Cahero.

El zoológico que abrió sus puertas hace más de 18 años cuenta actualmente con alrededor de 250 ejemplares, de más de 40 especies, informó su encargado.

“Tratamos de tener lo mejor que se pueda a los animales, aunque en la pandemia a nosotros nos pegó muy fuerte, pero gracias a Dios ya se nos permitió abrir, y los invitamos a que nos visiten, porque nosotros sobrevivimos de las visitas de las personas”, destacó.

El centro recreativo San Jorge está ubicado en la calle Mariano Abasolo número 1016, en El Sauzal, y abre de 10:00 de la mañana a 5:30 de la tarde.