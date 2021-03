Ruta troncal ‘será su ruina’

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Los habitantes y prestadores de servicios salieron ayer a las calles

Ciudad Juárez— Durante 65 años, la Farmacia Iris ha servido a varias generaciones de juarenses; los propietarios han trabajado en el establecimiento por más de medio siglo y en ese tiempo han dado también empleo a otras personas, pero consideran que el resultado de ese esfuerzo podría perderse como ha ocurrido en otros negocios por donde ahora pasa el transporte EcoBús.

“Como les ha pasado a los negocios que estaban por el bulevar Zaragoza y por el eje vial Juan Gabriel, y a los que están en la avenida Tecnológico y la Paseo Triunfo de la República, así les podrían ocurrir también a los que están por la 16 de Septiembre, por donde se planea circule la ruta troncal del EcoBús”, advirtió Aracely Polo, propietaria de la citada farmacia.

Y es que de acuerdo con los planes que se han dado a conocer por el Gobierno del Estado, la ruta troncal que inicia en la avenida Tecnológico hacia el Centro de la ciudad, contempla la 16 de Septiembre, en donde los comerciantes consideran que será su ruina, cuando apenas empiezan a recuperar los cierres a los que les obligó la pandemia de Covid-19.

Para manifestar su desacuerdo con esta obra de transporte público, ayer en la mañana comerciantes, vecinos y prestadores de servicios que tienen sus negocios por la 16 de Septiembre, además de miembros de organizaciones que se oponen a la construcción de la ruta troncal, se manifestaron en la esquina que forman esa arteria y la calle 5 de Mayo.

Durante la protesta, en la que expresaban su desacuerdo con la obra, los manifestantes exigieron al Gobierno del Estado suspenda el proyecto, pues afirman que limitar la circulación vehicular por esa avenida será darles el tiro de gracia a los negocios y prestadores de servicios.

“Sr. Gobernador, Sr. Presidente municipal, que no tienen sentido común, porque cerrar la 16 de Septiembre. Necesitamos comer y darle trabajo a muchas personas”, “Vecinos y comerciantes decimos no al cierre de la avenida 16 de septiembre”, “Señores burócratas, ustedes tienen su sueldo seguro, nosotros si tenemos que luchar día con día, ¿se te hace justo?” (sic), son algunas de las frases con las que manifestaron su descontento con la obra.

“El EcoBús de Javier Corral quebrará los negocios en el principal cuadro comercial de Ciudad Juárez”, “Le llaman transformación a la destrucción?”, “No a la quiebra de negocios” (sic), señalaban en otras pancartas.

‘Nunca nos tomaron en cuenta’

“Somos muchas familias las que dependemos de los negocios ubicados por esta avenida, ya se está previendo la afectación que ocurrirá, como ya pasa en la avenida Tecnológico y la Paseo Triunfo de la Republica”, dijo Aracely Polo, de la Farmacia Iris.

“Además de que nunca nos tomaron en cuenta y no avisaron de cuando inician la obra, no es justo que después de la pandemia de Covid-19 siga esto, no podemos permitirlo, hay que levantar la voz, no es lo que la gente y el comercio merece”, señaló Angélica Herrera, del negocio Ala Verdura.

“Apenas empiezan con la obra y ya se nota la baja en las ventas, pasa menos gente y al rato no pasará nadie”, dijo la doctora Castillo, de Artesanías De Castell.

Con ellas coincidió Luis Juárez, de la Óptica Juárez, quien enfatizó que implementar la ruta troncal por la 16 de Septiembre afectará a todos los comercios y prestadores de servicios.

“Ya se empieza a ver una baja en la afluencia de tráfico vehicular y con ello afectaciones a los establecimientos, por eso no podemos permitir que sigan con la obra, nos harán cerrar a todos”, dijo Javier Trejo, gerente de Universal de Llantas.

“Tenemos que unirnos todos los juarenses para evitar que el Gobierno estatal siga cometiendo este tipo de abusos contra la comunidad, ya hemos visto los perjuicios que ocasiona la ruta troncal en la avenida Tecnológico, tenemos que parar esto”, dijo Sergio Rueda Delgado, dirigente del Observatorio Nacional para tu Salud Bio Psico Social.

Están afectando establecimientos que son ícono de la ciudad, como el Mercado Juárez, dijo uno de los locatarios que estuvo en la protesta, en la cual participaron también de Material Ortopédico, CopiJet, el medico Mancilla y otros prestadores de servicios situados por esta avenida.