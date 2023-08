Sacan primos una sonrisa a la vida

Ciudad Juárez.- La necesidad de reunir dinero para llegar a Estados Unidos convirtió a los primos venezolanos Kendry y John en dos artistas urbanos que han logrado sacarle una sonrisa a los juarenses con ayuda de Jessica y Catalina, dos muñecas a las que hacen bailar sobre la avenida Juárez.

Kendry Pérez, de 30 años de edad, trabajaba como rescatista y John Boscan, de 47, en una refinería petrolera, pero hace un mes y 11 días decidieron salir de Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, con la esperanza de llegar a Texas y poder trabajar para regresar a su país y comprarse una casa.

El viaje no lo hicieron solos, ya que para poder migrar necesitaban dinero, y Kendry vio en Internet una manera de hacer reír a la gente y ganarse una propina, por lo que en Colombia consiguieron las cabezas de dos maniquíes y crearon a las dos muñecas bailarinas con las que cruzaron la selva sudamericana, viajaron por el tren de carga en México y ahora bailan en las calles de Ciudad Juárez.

“Con esto, el fin de nosotros es sacarle una sonrisa a la gente, que ellos se sientan motivados, porque hay veces que hay personas que vienen de mal humor y cuando uno pasa la gente se alegra. Y ahí es cuando a uno lo apoyan: ‘hizo buen trabajo’, ‘sigue así’, todas esas cosas”, explicó el sudamericano después de bailar entre las dos muñecas a las que unió con cuatro tubos, los que mueve con sus hombros, cadera, manos, rodillas y pies.

Con las dos muñecas en una mochila y los tubos en las manos, los venezolanos cruzaron la selva del Tapón del Darién de Colombia a Panamá en casi tres días, y después las trasladaron a bordo del tren de carga desde el Estado de México hasta Ciudad Juárez, en un viaje que duró tres días más.

“El tren para acá sí estuvo un poco complicado porque estábamos arriba, el tren se movía pa’ todos lados y no podía ni dormir uno porque se caía. Tambaleaba mucho por el movimiento de los carriles, la velocidad y eso, y no tuvimos descanso”, explicaron sobre su viaje a bordo de los vagones del tren.

Durante el día las altas temperaturas les provocaron un viaje “horrible”, aunque tuvieron el apoyo en varias partes de los habitantes de las comunidades, como ocurrió en Aguascalientes y en Ahumada la mañana del pasado viernes 4 de agosto, cuando arribaron a esta frontera junto a cerca de 200 personas migrantes.

Aunque han acudido a las oficinas de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe por alimento y asesoría para registrarse en la aplicación móvil CBP One, para poder obtener una cita para ingresar a Estados Unidos en busca de refugio, comentaron que debido a que no viajan con menores de edad no han logrado obtener espacio en un albergue, por lo que han tenido que quedarse en la calle.

“Nosotros hacemos esto con el propósito de un buen futuro para Venezuela, porque queremos tener nuestras cosas, queremos comprar todas nuestras cosas, nuestra casa, tener un trabajo allá en Venezuela y allá estar cuando se mejoren las cosas, porque ahorita con la situación que hay allá eso es terrible, fatal”, compartió Kendry.

Durante el día, acuden a la avenida Juárez y mientras que Kendry hace bailar a las muñecas, John porta una bocina con música, entre la fila de los vehículos que viajan hacia El Paso o en la banqueta para bailar junto a los peatones.

“Con eso he viajado desde Colombia, por Sudamérica, Centroamérica y ahora acá, en México. Gracias a Dios la gente apoya, la gente apoya”, agradeció Kendry. “Sempre nos dicen que nunca habían visto esto aquí”, dijo John.

El éxodo venezolano hacia Estados Unidos incrementó en Ciudad Juárez desde septiembre de 2022 y aunque las primeras semanas sólo llegaban a la frontera para cruzar el río Bravo/Grande y entregarse a la Patrulla Fronteriza, las nuevas políticas del Gobierno estadounidense ha mantenido varados aquí a miles de ellos por semanas o meses desde el 12 de octubre.