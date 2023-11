Sacar adelante a su hijo, la meta de Leomar José

Leomar José es chef, administrador y habla árabe, inglés, francés, italiano y español, pero hace más de tres meses tuvo que salir de Venezuela porque “ya no podía ni pagar el arriendo de la casa”, narró al llegar a Ciudad Juárez después de que el Instituto Nacional de Migración (INM) le quitara todos sus documentos personales.

El sudamericano de 42 años de edad viajaba en el tren de carga con más de mil 300 personas que fue detenido por el Gobierno federal el pasado miércoles 1 de noviembre en la zona de Mápula, entre Delicias y Chihuahua, en donde permaneció varado durante seis días.

Pero esa no era la primera vez que intentaba llegar a la frontera, la primera ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando viajó durante tres días del Estado de México hasta la ciudad de Chihuahua, en donde fue detenido por los agentes federales y devuelto hasta Villahermosa, Tabasco.

Para Leomar José Mendoza lo más difícil no fue ser devuelto, sino que el INM le perdió sus documentos oficiales de identificación, incluido el pasaporte venezolano que había tardado seis meses en poder obtener en su país, lamentó mientras buscaba cómo poder conquistar algún tipo de identificación que le permitirá ingresar a Estados Unidos demostrando su identidad.

“Tengo ya tres meses y dos semanas –viajando–, vengo con mi grupo, nosotros agarramos el tren en Torreón y el miércoles –1 de noviembre– despegaron la locomotora y nos dejaron ahí, incluyendo niños, muchos niños; ellos sí padecieron por el frío, incluso a uno le dio como asma, y a otra muchacha, y los mismos dueños de los ranchos les dieron ayuda médica”, narró sobre los seis días en los que permaneció varado en el desierto chihuahuense.

Relató que el tren se detuvo y cuando llegó Migración separaron la locomotora y les dijeron: “aquí se van a tener que quedar unos cuatro, cinco días”.

Dijo que su grupo, conformado por diez adultos y tres niños, fue de los últimos en salir del lugar, porque cuando llegó Grupo Beta a ofrecerles albergue en Ciudad Juárez no creían en la ayuda, debido a que ya habían sido devueltos de Chihuahua hasta el sur de México.

“No creíamos en la ayuda, porque siempre nos hacen maldad, a mí Migración me botó mi pasaporte, ando sin papeles. Supuestamente que en Chihuahua se había quedado la valija en donde habían quedado todos los documentos, nos echaron ese cuento y que esperáramos cuatro días en Villahermosa, pero total que nunca llegó nada, tratábamos de explicarles pero le salían con patanerías a uno, con malas palabras… no fue solamente a mí, a todo el bus que iba nos perdieron los documentos, lo que nos entregaron fue una fotocopia del documento y eso no es válido para nada”, narró.

El sudamericano agradeció a los habitantes de los lugares cercanos al sitio en donde la semana pasada fue detenido el tren en el que viajaba por segunda ocasión a la frontera, ya que ellos fueron quienes les ofrecieron la principal ayuda.

“La misma gente de los ranchos nos ayudaron desde el principio con lo que ellos pudieron, ya después empezó a llegar la gente, empezó a difundirse la noticia, empezamos a pedir ayuda, llegaron los medios y se nos hizo un poco más fácil la estadía ahí, pero fue bastante feo. Derechos Humanos nos apoyó gracias a Dios, y creo que por eso fue que nos trajeron hasta acá, que nos tendieron esa mano. Y ambulancias llegaron al tercer, cuarto día”, comentó.

Leomar José llegó junto a su grupo la noche del martes a Ciudad Juárez, en donde fue trasladado por Grupo Beta al albergue temporal para migrantes, de donde dijo esperar a ser canalizado a otro espacio para esperar una cita a través de la aplicación CBP One, para poder ingresar a Estados Unidos de manera regular.

“El problema es que no tengo papeles para notificar de dónde carajos soy, entonces estoy tratando a ver si me mandan una copia por teléfono. Quiero esperar para la cita… pero no es fácil. Y no puedo ni retirar dinero, porque me dicen en el Oxxo que no, porque no tengo una identificación y la gente de México es buena, pero en eso no nos quieren ayudar, quizá tienen miedo”, lamentó quien vio salir a decenas de personas del albergue para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Dijo que tiene más de dos meses registrado en la aplicación CBP One, pero que hace un mes y medio volvió a hacer un nuevo registro con la esperanza de poder ser recibido por el gobierno de Joe Biden.

“Lo único que quiero es ayudar a estudiar a mi hijo de 14 años, que está en España desde hace un año y medio con mi mamá, allá los está ayudando una tía, pero ella no podía con todos y por eso yo me vine para Estados Unidos”, dijo el chef con especialidad en comida tailandesa e británica.

“Hay mucha recesión y el sueldo no te alcanza, y a nosotros nadie nos quiere pagar el sueldo, ni poquito ni bastante, entonces uy, buscamos la manera de trabajar y poder mantener a los de nosotros, a la familia, pero imagínate: ya no podía ni pagar el arriendo de la casa, entonces uno se decide a salir y buscar otras oportunidades. Voy a tratar, si paso, si no me quedo acá –en México–, aplico aquí y me quedó acá”, explicó.

Dijo que él pudo estudiar administración y serviciarse como chef, además de aprender cuatro idiomas más, debido a que antes contaban con mayores oportunidades en su país.

“Dios quiera y de repente cargo con suerte, todos los días reviso la aplicación a las 10:00 de la mañana”, compartió.

Según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), mientras que en todo el Año Fiscal (AF) 2020 –el cual abarcó de octubre de 2019 a septiembre de 2020– fueron 115 las personas de origen venezolano detenidas por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, en el AF-2023 –de octubre de 2022 a septiembre de 2023– sumaron 71 mil 469 los cruces irregulares de venezolanos a través de esta región.