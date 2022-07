Salen a relucir ‘cuotas’ escolares

Tomada de google maps / Escuela Secundaria Técnica 90

Ciudad Juárez.- Padres de familia denunciaron e interpusieron una queja ante autoridades educativas por el condicionamiento al acceso a la educación a cambio del pago de una cuota voluntaria que oscila entre 400 y mil pesos, impuesta por directivos de escuelas de nivel básico para realizar el proceso de inscripción de los estudiantes que ingresarán el próximo ciclo escolar.

“Están condicionando, si no hay voucher de pago no hay inscripción, a los padres los regresan para hacer el pago o los pasan a la Dirección para negociar, entonces están violando el artículo tercero de la Constitución mexicana porque la educación del menor no debe ser ni condicionada ni negociada”, dijo Abraham Moreno, padre de una estudiante de secundaria y un alumno de primaria.

Ayer, el señor Moreno acudió a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 90, ubicada en el kilómetro 14 de la carretera Juárez-porvenir, para realizar la inscripción de su hija en el segundo grado, pero el personal educativo le solicitó el comprobante de un pago por mil pesos –establecido como cuota voluntaria– y al no presentarlo le dieron otra fecha para hacer el trámite.

No es el único padre de familia que ha enfrentado esta situación. El presidente del comité de vecinos de la etapa III de Riberas del Bravo, Guillermo Ibarra, señaló que se trata de una constante cada ciclo escolar, lo que ha provocado que incluso estudiantes no puedan ingresar a la escuela por la falta de recursos económicos de las familias y la negativa de la escuela.

Ante la situación, el pasado jueves Guillermo Ibarra y Abraham Moreno, presidente del comité de vecinos en la etapa IV, interpusieron una queja ante la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Sandra Gutiérrez, a quien le explicaron que fue a través de mensajes de Whatsapp que los docentes notificaron a los padres de familia sobre el pago de la cuota para inscripción.

En los mensajes, los padres de familia incluso cuestionan si es obligatorio realizar la aportación voluntaria para poder inscribir a sus hijos y externan que no cuentan con el dinero para hacer el pago, ante lo que el docente les responde que deberán exponer su situación en Dirección y, además, les recuerda que a partir de la inscripción se hace la entrega de los libros de texto y se asignan recursos al plantel.

“Es de suma importancia que los recados que tengan como tema la inscripción de los estudiantes –en cualquier escuela de educación básica–, se realicen específicamente por el directivo de cada institución dejando en claro que no es necesario ni obligatorio el pago de la aportación voluntaria para inscribir a cualquier educando”, señaló el documento entregado a la directora de Seech.

Sin embargo, a pesar de haber expuesto la situación, ayer que Abraham Moreno intentó inscribir a su hija le fue negado realizar el proceso por la falta de un comprobante de su pago y al explicar que se trataba de una violación a los derechos de la menor, el personal del plantel únicamente le indicó otra fecha para acudir y ser recibido por el director Francisco Alberto Palafox.

Sobre las aportaciones voluntarias de los padres de familia, el titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte, Maurilio Fuentes, señaló que se trata de un recurso que beneficia en el funcionamiento de las escuelas, pero por ningún motivo podrán ser de carácter obligatorio y, por lo tanto, no podrá negarse el proceso de inscripción a ningún estudiante que no haya realizado la aportación.

“Si alguien tiene mucha cabida y mucho qué ver con el buen funcionamiento de las escuelas son los padres de familia porque se involucran, aportan, son gente que tiene el interés porque sus hijos tengan las mejores condiciones, eso nos ayuda muchísimo; sin la aportación de los padres de familia muchas de las escuelas sería imposible que funcionaran tan bien como funcionan”, dijo el subsecretario, pero aclaró que no se puede obligar a realizar pagos.