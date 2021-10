Salen libres estatales acusados de robo y abuso de autoridad

Ciudad Juárez.- Los nueve agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que fueron rehaprendidos el viernes pasado, acusados de robo y abuso de autoridad, salieron en libertad esta madrugada, tras una audiencia de control y formulación de imputaciones que duró casi 13 horas.

Se trata de los oficiales Francisco Javier H. L.; José Luis C. C.; José S. L.; José Antonio R. G.; Julián Antonio G. A.; Manuel G. C.; Ricardo G. C.; Cristóbal Isaac A. V., y Luis Alfredo A., quienes fueron rehaprendidos la noche del viernes pasado cuando abandonaban el Centro Estatal de Reincersión Social (Cereso) número 3, después de otro juicio que se les instruyó por delitos de abuso de autoridad, robo y allanamiento de morada.

Al salir del penal el viernes pasado, los agentes estatales fueron recapturados por agentes del grupo de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaban una orden girada el 26 de agosto del 2021, por los delitos de robo y abuso de autoridad en perjuicio de José Antonio Q. S. y Heidi Francelia Ch. además de un adolescente, de acuerdo con un empleado del Poder Judicial del Estado.

La abogada de los acusados, la exfiscal de Asuntos Internos, Erika Judith Jasso Carrasco, logró obtener para sus defendidos durante la audiencia de control, la medida cautelar de firma periódica (cada 15 días), con lo que los imputados podrán estar en libertad pero con los condicionamientos de no acercarce a las víctimas ni tener contacto alguno con ellos, no salir de la ciudad o país y estar atentos a cualquier llamado del Juez, Javier Ortiz Beltrán.

En junio del 2020, los nueve policías fueron detenidos y acusados de los delitos de robo y abuso de autoridad, cometidos en el mes de enero del 2020, en perjuicio de un adolescente y su tío, José Ángel Magaña Monge, éste último localizado asesinado dos meses después, el 22 de marzo, en un tramo del periférico Camino Real.