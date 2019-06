Salió de Valle de Zaragoza hacia los Estados Unidos y desapareció

Hidalgo del Parral.- Un hombre salió el pasado domingo de Valle de Zaragoza con destino a Estados Unidos y y no se ha sabido nada de él, no llegó a su destino y familiares y amigos han emprendido una pesquisa para dar con su paradero.

Familiares de Pedro Muñoz solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizarlo, ya que desde el pasado domingo no saben nada de él y corroboraron que no llegó a su destino en la Unión Américana luego de salir de Valle de Zaragoza.

Pedro salió el día 16 de junio de a las 5:00 horas de su domicilio en Valle de Zaragoza, y tenía como destino Lovington, Nuevo México, pero no ha llegado y se ha perdido todo contacto, viajaba a bordo de una Chevrolet Suburban, color arena, modelo 1992-1993 aproximadamente.

Pedro, es conocido como “la borrega” y como rasgos particulares esta persona tiene 50 años de edad, 1.82 de estatura y pesa 130 kilogramos.

Si cuenta con alguna información o lo ha visto favor de comunicarse a los teléfonos:



(648) 465 2323, (639) 100 6253