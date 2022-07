Salvan a adolescentes del crimen organizado

Omar Morales / El Diario

Ciudad Juárez.- Dulce Rubí Robles Guzmán es una mujer que formó parte de las 174 personas que se graduaron del programa Educación a Menores con Madurez Asistida (EMMA) 2022, que pertenecen a siete centros comunitarios ubicados en Anapra, Urbi Villa del Cedro, Aztecas y varias etapas de Riberas del Bravo.

EMMA nació en el año 2010, el más violento de la llamada ‘guerra contra el narco’ que dejó más de 3 mil víctimas.

El objetivo de este programa es hacer valer el derecho a la educación de los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad, con el fin de alejarlos de las malas prácticas, se informó.

“Me siento orgullosa de mí, de lo que he logrado, por eso voy a continuar mis estudios”, dijo la adolescente de 14 años que estudió la preparatoria en EMMA Aztecas en seis meses.

Isaac Muñoz es otro estudiante que terminó sus estudios de secundaria. Durante la ceremonia realizada ayer brindó unas palabras a sus compañeros por este importante momento.

“Les quiero agradecer por la educación que me dieron y por la enseñanza. Me siento muy orgulloso por lo que he logrado para salir adelante y cumplir mis metas”, fueron sus palabras.

Bianca Montserrat Castillero Vela, directora de EMMA, dijo que esta es la tercera generación que logró terminar sus estudios en secundaria desde que comenzó la pandemia, y resaltó la constancia de los 174 adolescentes graduados, ya que la contingencia fue un duro obstáculo para ellos.

“Son nuestros alumnos un ejemplo de que se pueden superar todos los obstáculos en el camino, que sí hay personas dispuestas a colaborar, aprender y enseñar porque sin todo esto no podía ser posible EMMA. Aquí todos somos bienvenidos porque no es importante de dónde venimos, sino a dónde vamos y sobre todo tomando en cuenta los derechos humanos, el eje principal de EMMA”, agregó la directora.

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de Bienestar de Chihuahua, felicitó a los estudiantes por este logro y los impulsó a que continúen estudiando para que sean ciudadanos de bien para esta frontera.

“Ustedes han dado un paso que vale mucho porque la gran mayoría que se gradúa enfrentaban condiciones adversas, muy diferentes a las del resto de los estudiantes que van al sistema escolarizado. Muchos de ustedes habían estado fuera de la escuela y se encontraban con muchos riesgos. Muchas felicidades por continuar con sus estudios, pero sobre todo a esta iniciativa que inició en 2010 para rescatar a los jóvenes de Anapra”, expresó.