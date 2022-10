Sancionarán a dueño de tráiler hasta el fin del proceso penal contra chofer

Archivo / El Diario de Juárez / Tráiler volcado sobre el negocio de comida

La Fiscalía General del Estado (FGE) establecerá la sanción económica a la empresa propietaria del tráiler que ocasionó el fatal accidente en Villa Ahumada, Chihuahua hace un mes, así como la reparación del daño a los familiares de las víctimas, una vez que concluya el proceso penal en contra del conductor de la unidad, dijo el titular de esa representación social en la Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.

Lo anterior toda vez que familiares de las víctimas manifestaron que la FGE les ha indicado que no existen esperanzas de que la empresa pueda pagarles una indemnización, debido que no ha tenido ningún acercamiento con la autoridad.

“Es un caso que está en proceso, la persona (el conductor) sigue en prisión y la responsabilidad no olvidemos que está llega hasta la etapa de ejecución de penas, es decir, necesitamos primero establecer o acreditar en un juicio oral la responsabilidad de esta persona para que en consecuencia, la empresa o propietarios del tractocamión pudieran alcanzar responsabilidad económica al respecto, entonces es una etapa muy temprana”, explicó el fiscal.

El pasado 7 de septiembre 10 personas fallecieron y 16 resultaron lesionadas luego de que un tráiler se impactó contra el tejabán de la Unión de Vendedores Benito Juárez, en el que se ubican los puestos de quesadillas.

Alondra Oaxaca Heras, quien en ese accidente perdió a su abuela y a su tío, dijo que pese a las gestiones ante la FGE, esa instancia les ha indicado que la aseguradora de la empresa a la que pertenece el tráiler se niega a responder por los daños debido a que Saúl A. D., el conductor de la unidad, se encontraba bajo el influjo de drogas al momento del percance.

El 14 de septiembre, el juez de Control determinó vincular a proceso a Saúl A. D. por los delitos de homicidio simple imprudencial en contra de diez personas, lesiones, daños, también imprudenciales, así como narcomenudeo en la modalidad de posesión simple.

Expuso que, analizado lo argumentado por la representación social y la defensa legal, no hubo dolo por parte del chofer al momento del accidente, por lo que su actuación fue imprudencial, a pesar de que los fiscales habían solicitado dictar el auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio doloso, lesiones, daños y narcomenudeo en posesión simple, debido a que dicha persona se encontraba intoxicada con metanfetaminas y anfetaminas cuando chocó y se volcó, según la causa penal 6679/22.

El detenido permanece en prisión preventiva por 24 meses y la representación social solicitó una ampliación de dos a seis meses del plazo para el cierre de la carpeta de investigación.

El pasado 13 de septiembre, El Diario publicó que representantes de la compañía de seguros Quálitas, a la que pertenece la póliza del tráiler implicado en el accidente que dejó 10 muertos hace una semana en Ahumada, aún no se habían presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sahira, Castro, vocera la FGE a nivel estatal, dijo ayer que en todo este mes, la empresa solo ha tenido acercamiento para intentar recuperar el camión pero que no se les entregó por ser deudores solidarios.

En tanto, la empresa Grupo Transporte S.A. de C.V., propietaria de la unidad, no responde las llamadas realizadas al número que aparece como contacto. Ésta tiene domicilio en avenida Constituyentes #109, de la colonia Carretas, en la ciudad de Querétaro; no obstante, al ingresar la dirección en Google Maps no se logra observar ningún local con el nombre de esta compañía.