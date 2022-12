Santa Bombero suma más ayudantes a sus filas

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Con apenas poco más de 50 estudiantes, escuela aportó 741 presentes para Navidad

Ciudad Juárez.— Alumnos del colegio Reina Madre acudieron a la estación número uno de los Bomberos, donde se encuentra el “Taller de Santa”, y entregaron cientos de juguetes que recolectaron para que sean entregados en la campaña “Santa Bombero”.

David de la Lama, maestro de inglés de esa escuela, dijo que el pasado 2 de noviembre iniciaron la colecta entre los poco más de 50 alumnos que tiene el instituto y lograron reunir 741 juguetes.

“Decidimos traer a los alumnos a que conocieran la Estación de Bomberos porque ya ellos anteriormente habían ido a la escuela, entonces ahora les tocó a ellos venir a entregárselos”, mencionó.

Aunque los juguetes se entregaron en bolsas, cada niño optó por uno de sus peluches y de manera simbólica lo entregó a los elementos de Bomberos.

En la estación, los niños realizaron un recorrido donde se les mostró la manera en que trabaja la heroica corporación, se les proyectaron videos sobre cómo pueden ellos prevenir incendios y la manera en que se debe actuar durante un siniestro, además de que acudieron al garaje para observar cómo se preparan los bomberos al salir a atender una emergencia.

‘Están muy entusiasmados’

“Estaban felices, participaron mucho en las presentaciones, están muy entusiasmados”, mencionó Leticia Palomares, una de las maestras.

“Lo que más me gustó fueron los camiones, me gustó traer los juguetes para ayudar a los demás que no tienen nada”, dijo Santiago, de seis años de edad, mientras sostenía un chango de peluche que entregaría a uno de los elementos.

Eli David Rodríguez, elemento de Bomberos, dijo que para ellos es importante recibir las visitas de las escuelas, ya que de esa manera pueden fomentar la prevención de incendios desde temprana edad, además de que los juguetes ayudan a cumplir la meta que este año tiene Santa Bombero para que ningún niño se quede sin juguete.