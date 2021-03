Saturan migrantes la frontera

Chihuahua, Chih.- Con el anuncio del cambio de gobierno en Estados Unidos, sobre todo la salida de Donald Trump, el flujo de migrantes incrementó en la frontera Norte de México, sin embargo al día de hoy las mismas se encuentran saturadas, los migrantes regresan sin el sueño americano y muchos deciden quedarse en México, consideró Linda Flores, directora de la Casa de Migrantes San Agustín.

“La frontera sigue cerrada, no es verdad que esté abierta y nuestras casas hermanas en Tapachula están llenas, todas.

Las casas de migrantes no tienen abasto para el número de personas que siguen llegando (…) no vemos un cambio, quienes teníamos esperanzas de esto encontramos declaraciones desafortunadas del presidente Biden, donde pide a los hermanos quedarse en casa, que no salgan de su país”, apuntó la directora y señaló que se han habilitado espacios que no son casas migrantes pero que ante el gran número de viajeros se adaptaron para tal fin en Ciudad Juárez.

Si bien se había especulado en medios nacionales e internacionales que la entrega de vacunas que realizará Estados Unidos a México conllevaba un compromiso para evitar el paso de migrantes, Flores señaló que desde la era Trump, México no ha dejado el blindaje de las fronteras, mientras que tampoco el gobierno de Biden ha representado un cambio real en este sentido.

“Nos están llegando migrantes que vienen de Juárez, que no pudieron cruzar, no tienen cita, ni dinero para un coyote, no tienen donde vivir, entonces se están vivien do para acá.

Aquí en la ciudad quieren salir a trabajar, pero aquí todavía tenemos protocolos de cuarentena, no pueden quedarse tan sólo un día. Entonces lo que hacen es ir a buscar trabajo a Cuauhtémoc, y algunos de ellos no encuentran trabajo y están regresando”, explicó.

Señaló que migrantes extranjeros, sobre todo Centroamericanos, recientemente se están quedando en esta ciudad, en búsqueda de empleos, casas entre otras situaciones, por lo que esto representa que los migrantes ya no se están moviendo ante la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos, pero tampoco de regresar a sus países de origen debido a la situación económica, ecológica en Honduras, por ejemplo, y que se han agravado con el transcurso de la pandemia.

Lo que nos preocupa son varias situaciones, una de ellas relacionada al programa MPP (Migrant Protection Protocols o quédate en México). Hay personas que llegaron aquí, estuvieron unos días y llegaron luego a Juárez, desde hace un año, y empezaron su trámite para estar en EU de manera regular, pero los regresaron”, puntualizó con lo que el desgaste físico y emocional de los migrantes se agrava debido a que han pasado más de un año en espera de trámites que no se han consolidado aún, sin un hogar, un trabajo y en un limbo.

“Esperamos que el gobierno mexicano sea más humano y hagamos un buen proyecto de política de acogida para los hermanos y Dios quiera que las condiciones mejoren. Nosotros ahorita sí tenemos gente, mucha, pero quienes llegan buscan trabajo por lo que se mueven a las regiones agrícolas, que desconozco cual sea la situación ahí, pero esperemos puedan encontrar algún trabajo”, dijo.

Consideró que por ello en este 2021 podría avecinarse una crisis migratoria de no implementarse medidas oportunas para esta situación que viven los viajeros actualmente.