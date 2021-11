Saturan oficinas del Bienestar por certificado

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / La larga fila en plaza El Paseo

Ciudad Juárez— Ante la reapertura de los puentes fronterizos, y debido a que hay empresas maquiladoras que lo están pidiendo como requisito indispensable para contrataciones, juarenses saturaron desde esta semana la Delegación del Bienestar en la plaza comercial El Paseo, para obtener el certificado de vacunación contra Covid-19.

Formadas desde las 5:00 de la mañana, ayer dos mujeres con los números de atención 348 y 349, que estaban a punto de ser atendidas por personal de la dependencia federal, afirmaron que hay empresas industriales que requieren este documento.

Señalaron que el portal de Internet en el que pueden hacer el trámite está saturado, y además no les muestra los datos de la segunda dosis de la vacuna Pfizer que se aplicaron durante julio.

“Yo estoy desde las cinco de la mañana, ahorita van en el número 347, estoy a punto de pasar”, dijo Ericka, quien acudió a estas instalaciones desde la colonia Altavista. Mencionó que fue de las primeras personas en llegar. A las 9 con 25 minutos apenas le tocaba el turno.

“El sistema me dice que no estoy registrada”, explicó. Entonces, fue en razón de pedir que le digan específicamente cuál es el problema por el que no tiene dicho registro, y para que ahí mismo le ayudaran a solucionarlo.

Otra persona, Celia Valadez, indicó que también tiene problemas para acreditar la aplicación de la segunda dosis. “Lo saco (el certificado) por si viajas o algo y me lo piden… más vale”.

“El problema es que me aparece nada más la primera dosis, pero aparte de eso te metes a la página y no puedes accesar (sic). Ya tengo tres semanas de que lo he checado por Internet y no aparece”, dijo Valadez.

Ella también llegó desde las cinco de la mañana. “Ayer vine a las nueve y media y ya no había boletos, ya estaba bloqueada la línea”, agregó. Se puso la segunda dosis Pfizer el 11 agosto.

“Se supone que nada más te corrigen y ahora mismo te dan el documento”, indicó.

Ayer, se solicitó al área de Comunicación Social del Bienestar un informe del número de personas atendidas en fila, a cuántas se les ha dado solución, y actualización de número de certificados entregados hasta el momento, así como el número de capturas, pero no se dio respuesta.

También en la página

Más tarde, en un escueto comunicado, se informó que, “a fin de orientar a la ciudadanía que tiene dudas relacionadas con la emisión del Certificado de Vacunación”, se pedía ingresar a la página, que tiene señalamientos de saturación, www.cvcovid.salud.gob.mx.

Este documento de carácter oficial no es expedido por la Secretaría de Bienestar, sino por la Secretaría de Salud federal, se “aclaró”.

Bajo los criterios de cuidar el medio ambiente y evitar contagios de Covid-19, entre otros, el trámite se realiza de forma electrónica a través de la página www.cvcovid.salud.gob.mx, con la CURP y el documento se envía al correo electrónico de la persona interesada en formato PDF, indicó.

Asimismo, que la captura de la información corre a cargo de Bienestar, “conforme las personas se vayan vacunando”.

A la fecha, agregó, Chihuahua tiene 89% de avance y Ciudad Juárez un 94% en la captura de certificados. El promedio general de captura es de 93%. Esto significa que están capturados 3 millones 833 mil 316 certificados de primeras y segundas dosis en todo el estado, y 271 mil 078 son los que se capturan a la fecha.

Es importante precisar que mientras no se termine de vacunar a toda la población, no se podrá llegar al 100% de captura, dijo la delegación, que precisó que los interesados también pueden mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 56-1713-0557 y un asistente virtual brinda los pasos para obtener el certificado.

jolmos@redaccion.diario.com.mx