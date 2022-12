Saturan Recaudación por vehículos ‘yonque’

El Diario / Contribuyentes esperan para ser atendidos en oficinas del Pueblito Mexicano

Ciudad Juárez.— Fue a través de los medios de comunicación como propietarios de vehículos “basura” se enteraron que con el pago de 500 pesos podían acudir a darlos de baja para evitar que les siga generando adeudos, por lo que algunos de ellos realizaron largas filas ayer en las oficinas de Recaudación de Rentas de Pueblito Mexicano, durante los últimos seis días antes de que concluya el programa.

Olga Campos es una de las personas que acudió a dar de baja las placas de un carro que ya no está en funcionamiento. “Ya lo voy a echar al yonke, es un carro modelo 95 que ya no sirve, prácticamente el motor se desbarató y para arreglarlo ya no se puede”, comentó.

Karina es otra de las personas que hacía fila para realizar ese mismo trámite ya que asegura que hace 12 años vendió un vehículo a un yonke el cual ya no existe y que nunca hizo el cambio de propietario por lo que le ha seguido generando adeudos.

La baja precautoria de placas y baja a solicitud tiene un costo de 500 pesos como parte del programa Borrón y Cuenta Nueva que concluye el 31 de diciembre, informó el titular de la dependencia, Rogelio Loya.

El funcionario hizo un llamado a las personas que tienen vehículos “basura” para que aprovechen la oportunidad de darlos de baja a este costo para evitar que les siga generando adeudos u otro tipo de problemas y de esa manera también se podrá realizar una limpieza al padrón vehicular de la ciudad.

El descuento para adeudos vehiculares de 2021 y anteriores es del 75 por ciento y en licencias de conducir es del 25 por ciento según se indicó.

500 pesos baja precautoria con descuento