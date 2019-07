Se abren las rejas de Orange is...

Ciudad de México.- Tras siete años conviviendo, llorando y riendo, con las reclusas de la cárcel de Litchfield, a la creadora de la serie fenómeno Orange Is The New Black, Jenji Kohan, le queda claro que el sistema penal está fallando.

No importa que en las penitenciarías haya responsables de narcotráfico, lavado de dinero, asesinato, robo.

Algo tiene que cambiar, porque, medita al otro lado del teléfono, culpables e inocentes por igual allí sufren brutalidad policial y racismo sistemático, y sus vidas en libertad serán tortuosas.

"Debe haber una salida mejor. Como sociedad, no sé si estemos lidiando bien con los y las transgresoras de la ley. Hay muchos factores que juegan cuando cometes un crimen. Hay mucha humanidad.

"No sé cómo arreglar la situación, pero espero que (con la serie) podamos levantar una conversación (sobre el encarcelamiento), que la gente quiera y pueda hacer cambios", reflexiona la productora y escritora en charla telefónica.

Este viernes OITNB, la comedia negra y drama que ayudó a construir la edad dorada del streaming, estrenará su séptima y última temporada.

Los 13 nuevos capítulos seguirán, principalmente, la reinserción en sociedad de la protagonista, Piper Chapman (Taylor Schilling), su relación con su pareja Alex (Laura Prepon), y cómo la sombra de haber vestido de naranja la perseguirá por siempre.

Pero también deambularán en temas como la situación de los migrantes en Estados Unidos, una que otra tragedia, y si una persona que cometió un delito puede, en verdad, redimirse.

"Continuamos nuestra exploración sobre qué pasa con estos personajes que han salido de prisión, cómo los afecta la experiencia, porque es una situación compleja, qué apoyo se tiene al salir de una prisión. Es estresante.

"Todo mundo en el elenco ha llegado a un gran nivel, están compenetradas con sus personajes. Son muy buenas actrices. El reto era contar y cerrar la mayor cantidad de historias que podíamos sin sentir que lo hacíamos demasiado breve o mal", reconoce la showrunner.

El final de OITNB, serie revolucionaria en su audacia, tono, desparpajo, retrato de minorías y apertura a la comunidad LGBTQ+, significará además el cierre de una era.

De acuerdo con Variety, al menos 105 millones de usuarios de Netflix han visto un episodio, con lo que es la serie original de Netflix más vista de todos los tiempos,

Además, según una encuesta de MoffettNathason, se trata de la producción de la plataforma más popular entre los estadounidenses, muy por encima de éxitos como Stranger Things.

Decir adiós a algo tan grande, admite Kohan, cuesta, pero ella y las chicas que interpretaron a las damas de Litchfield tienen ya las rejas abiertas y el mundo las aguarda.

"El último día en el set fue una rara combinación de un día cualquiera en el trabajo con un día con las emociones al tope, lleno de nostalgia", confiesa Jenji.