Se alista HIES para nueva hepatitis infantil

Agencias

Ciudad Juárez.— Ante el arribo a México de la nueva y severa hepatitis, que ya ha ocasionado estragos en niños del mundo, el director médico Zona Norte, Rogelio Covarrubias, aseveró que el Hospital Infantil de Especialidades (HIES) está preparándose e indicó que la detección de la patología que daña al hígado estará haciéndose por estrategia de descarte. Sin embargo, enfatizó, todavía Chihuahua se encuentra libre de la enfermedad.

Explicó que de detectarse un paciente con las características propias de la afección, se le girarán diversas pruebas que permitan identificar si es de tipo A, B, C, D o E, y de no ser positivo a tales, se comprenderá que se trata de un infectado con la reciente forma de la dolencia hepática. Una estrategia similar se aplicó con el Covid-19 antes de haber pruebas, pues se hacían para la influenza y, de no ser, se intuía coronavirus.

“Ayer, para su conocimiento, la epidemióloga de la jurisdicción, la doctora Verónica Carreón, estuvo en el Hospital Infantil dando una plática a los pediatras. Justamente para alertar sobre este padecimiento (hepatitis), se habló de la sintomatología y de efectuar exámenes de algunas enzimas, y si se detecta una de estas amenazas arriba de 500, se prende un foco de alerta para las unidades centinelas”, dijo Covarrubias.

Refirió que es posible que a los pequeños que tengan un cuadro clínico con las múltiples características: coloración amarillenta de la piel y ojos, orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal, se les tomen las muestras y se giren en el Centro de Salud Todos Somos Mexicanos. Destacó que debe existir una cultura de prevención, desde ahora, en los padres de familia hacia el cuidado de sus pequeños.

“Recibimos una indicación específica del secretario (Felipe Sandoval Magallanes) y creo que tenemos una máquina en el Todos Somos Mexicanos para medir los tipos de hepatitis, y si no es una hepatitis A, B, C, D o E, estaremos pensando en una hepatitis de este tipo, que no la tenemos en Chihuahua. Recuerdo hace algunos años cuando no se creía que el Covid-19 llegaría a Juárez y claro que sí. Igual con esto”, destacó.

La desconocida dolencia se ha encontrado en el continente europeo, así como en Israel y Estados Unidos. Está presentándose en menores previamente sanos y les ha ocasionado una falla hepática grave, requiriéndose en algunos casos la necesidad de un trasplante. Sin embargo, en esta entidad, puntualizó, no existen condiciones para realizar procedimientos quirúrgicos de este tipo, pues son especializados.

Hasta ahora sólo han sido localizados en el estado de Nuevo León cuatro casos de este tipo de hepatitis; los infantes se encuentran monitoreados y su condición se reportó como estable, según sus autoridades. Ya que se trata de una afección viral, es importante que si alguien desarrolla la sintomatología sea aislado, use su cubrebocas y sea canalizado a recibir atención médica para recibir un tratamiento a la brevedad.

Síntomas

• Coloración amarillenta de la piel y ojos

• Orina oscura

• Fatiga intensa

• Náuseas

• Vómitos

• Dolor abdominal