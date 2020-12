‘Se complicará defensa de los reos trasladados’

Ciudad Juárez— La defensa de las personas que estuvieron privadas de su libertad en el Cefereso 9 se complicó luego de la desincorporación de esta cárcel del Sistema Penitenciario Federal, opinaron abogados penalistas.

El traslado sorpresivo de al menos 400 internos del fuero federal a otras cárceles del país el pasado domingo, obligará una avalancha de amparos, previeron.

Esta alternativa representará costos a sus familiares, además de que los detenidos no tendrán una defensa técnica adecuada porque la medida oficial atenta contra el principio básico de la inmediación, coincidieron los expertos.

Gabriel García Otamendi, maestro en Derecho Penal, opinó que el acuerdo publicado el domingo en el Diario Oficial de la Federación impide que los presos que fueron trasladados a distintas penitenciarias reciban el asesoramiento adecuado para acordar estrategias que les permitan librar los procesos judiciales que enfrentan.

“Va a representar un problema para la defensa técnica adecuada contenida en el artículo 20 Constitucional”, expuso.

“Atenta contra uno de los principios básicos del Sistema de Justicia Oral, entre los que destaca la inmediatez, de estar todas las partes presentes en un juicio: juez, ministerio público, imputado y defensa”, agregó.

“No creo que tengan el suficiente presupuesto federal para estar trayendo a audiencias a los imputados, de todos los penales federales, y las videoconferencias atentan contra la inmediatez”, opinó García Otamendi.

Comentó que muchos jueces toman en consideración el comportamiento de los detenidos en juicios, para conocer la verdad, pero de forma electrónica esto se pierde, dijo.

A su vez el presidente de la Federación Estatal de Abogados, Eduardo Mariscal, opinó que aunque seguramente serán ganados los amparos que se promuevan debido al traslado de reos federales, llevará muchos meses ese procedimiento.

Esto repercutirá en las familias de los detenidos, quienes tendrán que trasladarse por sus medios hasta donde sus detenidos fueron reubicados.

Sobre los procedimientos de audiencias virtuales, el abogado dijo que son complicadas.

“Yo las he llevado, no se puede interactuar con los defendidos, no los puedes asesorar a distancia”, indicó Mariscal.

Hasta ayer no se sabía del paradero de los reos que por la madrugada del domingo fueron sacados de su celda en el Cefereso 9 y subidos a un avión, según los defensores.

Saúl Trejo, abogado de varios de los trasladados, dijo que no le encuentra lógica al acuerdo federal para cerrar esa cárcel y alejar a los detenidos de su entorno familiar.

“Es un búnker donde la Federación invirtió varios cientos de millones de pesos y ahora lleva a los internos a otras cárceles que de por sí están saturadas de presos”, manifestó.

Indicó que el Poder Judicial tiene una afectación por la pandemia a lo largo de todo el presente año, y que con esto encontrará más complicaciones para desahogar los procesos de estos reos federales.

César Gaspar Castañeda, otro de los penalistas que lleva juicios a favor de algunos de los internos reubicados del penal federal, dijo que todavía hasta ayer lunes era un desconcierto total para conocer dónde están sus clientes.

Sumado a ello, indicó que el Poder Judicial mantiene suspendidos los plazos debido a la pandemia y es imposible así tramitar un amparo.