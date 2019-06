Se cumplen 9 años de la muerte de Sergio Adrián

Ciudad Juárez.- Familiares y conocidos de Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años de edad, lo recordaron ayer por la tarde al cumplirse nueve años de su muerte a manos del agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Meza, y según expresaron no hay avances para que se les haga justicia.





La familia fue apoyada por un grupo de amigos matachines que los acompañó hasta el río Bravo, a la altura del llamado Puente Negro, donde ocurrió la muerte del menor el 7 de junio de 2010.





Los danzantes vestían sus coloridos trajes con penachos y se movían al ritmo de los tambores mientras que personas que se encontraban en el lugar los miraban con asombro, así como elementos de la Patrulla Fronteriza que permanecieron a la expectativa desde el lado americano.





Los familiares colocaron veladoras en el sitio donde cayó sin vida Sergio Adrián después de que le disparara el oficial norteamericano y además dedicaron unas oraciones para después manifestar que no hay avances en su demanda de justicia.





El pasado 29 de mayo la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que revisará el caso relativo a la muerte de Sergio Adrián Hernández Güereca; la noticia fue vista con optimismo por su familia tras un largo proceso.





Los magistrados de la Corte Suprema estudiarán el caso para determinar si los familiares de Sergio Adrián pueden demandar debido a que el agente de la Patrulla Fronteriza descargó su arma contra el menor, quien se encontraba en territorio mexicano.





“La verdad es que yo ya tenía más de medio año de que no me hablaba el abogado, pero ahora que recibí su llamada me siento esperanzado de que podremos tener una respuesta”, informó a El Diario Jesús Librado Hernández, padre de Sergio Adrián.





El caso es llevado por el abogado Cristóbal Galindo, cuyo despacho tiene como sede la ciudad de Houston, desde donde se plantea la demanda civil.





“Ya lo que queremos es una determinación, sea lo que sea que se decida, es que ya son 9 años en que no hemos tenido respuesta y como dice el abogado es algo muy bueno que este tribunal haya aceptado estudiar el caso”, expreso Hernández.





Esta será la segunda ocasión en que la Corte Suprema analizará el caso de Sergio Adrián, quien tenía 15 años cuando murió en la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, pero que ahora es permeado por una dura política migratoria de la administración federal estadounidense.





Sergio Adrián fue asesinado cuando Meza se encontraba patrullando en bicicleta la zona fronteriza entre El Paso y Ciudad Juárez.





Ahí el agente se encontró con un grupo de jóvenes que cruzó la línea internacional hasta llegar a la malla ciclónica del lado estadounidense.





Cuando Meza logró aprehender a uno de los jóvenes, el resto del grupo corrió hacia el lado mexicano.





Fue entonces cuando el agente levantó su arma de fuego y disparó en varias ocasiones al grupo.





Sergio Adrián, quien se encontraba en territorio mexicano, recibió dos disparos, uno fatal en la cabeza, en hechos que han ocasionado un largo proceso donde los derechos de la víctima siguen en entredicho.