Se debe priorizar la necesidad nacional ante cualquier tratado: investigadora

El Diario

Ciudad de México-- El Tratado de Aguas de 1944 especifica cuáles son los cauces de los cuáles se tomará agua para el pago a Estados Unidos, sin embargo, existe un vacío en cuanto a tomar agua de una presa para rellenar otra y dar cumplimiento al acuerdo internacional, no puedes tapar un hoyo y destapar otro como medida de solución, consideró la investigadora de la UNAM, Elizabeth Díaz Lozada.

"El punto en cuanto a la legalidad o legitimidad de extraer agua de una presa para llevarla a otra o abastecerla no viene contemplado dentro del Tratado, se han dado reinterpretaciones del texto de dicho Tratado y la actual problemática es por ciertas imprecisiones que tiene el mismo" explicó.

Consideró que entre las malas interpretaciones, en la parte final del Tratado explica que cada una de las partes podrá tomar las medidas que considere pertinentes para cumplir con la obligación y que cada uno de los estados involucrados decida cuál será la manera en que se entregará el recurso.

"El texto dice que se trabajará conjuntamente para la cooperación en materia de sequías y esta parte quizá es lo que permite y le está dando la facultad al Gobierno Federal para el abastecimiento del agua pero si el estado legitima estas acciones realmente no se está incurriendo en un aspecto de ilegalidad" dijo Díaz Lozada.

Con base en la propia constitución, la especialista dijo que el Gobierno Federal tiene como obligación primero abastecer y proporcionar de los servicios, en este caso de agua a territorio nacional antes de abastecer los de otro país.

Aclaró que el gobierno de Chihuahua no puede hacer negociación con EU pero sí puede hacer una defensa del agua argumentando que es un elemento necesario para sostener el estado y sus actividades prioritarias.

"Todo es conforme a la disposición de la autoridad federal pero no es correcto, no es adecuado cumplir con un Tratado afectando el interés o la necesidad nacional".

Dijo que la parte de los quinquenios y otras cuestiones del Tratado son debatibles y muchas cosas se dejan a decisión de los gobiernos; agregó que cuando se dice que si no se cumple con el pago habrá sanción también el artículo 25 del Tratado nos dice que hay una oportunidad de inconformarse.

"El que México no haya cumplido con el quinquenio anterior 2011-2015 no es una causa atribuible a una causa voluntaria, no es porque no haya querido, sino porque realmente ha habido este problema con las sequías y los mantos acuíferos o los ríos no han tenido para el abastecimiento, son cuestiones climáticas" aseguró.

Asimismo dijo que si México tiene hasta octubre para cumplir con el pago, podría argumentar el texto del Tratado, hacer un acta para inconformarse y tratar de modificar la cantidad de millones de metros cúbicos comprometidos.

Aunque agregó que por ser un acuerdo internacional y ante la evidente exigencia de Estados Unidos, sí se tiene que hacer cumplimiento o de la sanción o del pago porque no se pueden dar dos quinquenios acumulados sin la cuota del agua.

Ante la situación y el conflicto por el agua, dijo que el Gobierno no solo de Chihuahua, sino de México, deben buscar nuevas alternativas de captación para ir reabasteciendo, opciones nuevas para que bajo un trabajo constante tanto localmente como Federal exista un apoyo previo.