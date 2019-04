Se desisten testigos de Fiscalía en juicio vs 'La Coneja'

Chihuahua.- Por lo menos dos testigos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) se desistieron a participar en el juicio oral en contra del priista Alejandro Gutiérrez.

Así se dio a conocer hoy durante la doceava audiencia de ese procedimiento penal, en el que el Estado acusa a Gutiérrez de haber cobrado 1.7 millones de pesos mediante dos empresas por servicios presuntamente no prestados.

La Fiscalía lleva 20 testigos en ese juicio, de los cuales cuatro han sido protegidos. Mientras que ayer se tenían programados dos más pero no se presentaron.

En este sentido hoy se informó que esos mismos desistieron de participar en la audiencia, mientras que la propia Fiscalía anunció que no utilizará dos pruebas documentales que se habían admitido por el tribunal de Enjuiciamiento.