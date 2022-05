Se deslinda Loera por la falta de invitación a Maru

Tomada de Facebook / El presidente de México levanta la mano a Alfonso Durazo durante su visita del pasado domingo

Ciudad Juárez.— El delegado del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, se deslindó de la falta de invitación a la gobernadora María Eugenia Campos a una reunión con su homólogo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada el domingo pasado.

El excandidato a la gubernatura por Morena llamó a la mandataria, en cambio, a “no estar atenuando las diferencias…”.

“No me correspondía girar la invitación” y “yo invitaría a la gobernadora a no estar atenuando las diferencias”, respondió Loera ayer a la mandataria, luego de que ésta señalara una postura del delegado “meramente personal” por no ser convocada al encuentro.

“Es la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua y esas invitaciones no me corresponden a mí”, continuó el delegado.

“Yo estoy muy ocupado todos los días trabajando en todos los rincones el estado para mejorar las condiciones de vida de la gente, para llevar los programas, la transformación a todos los municipios”, agregó.

En la reunión a la que no fue invitada la panista, el presidente de México hizo el compromiso de destinar un presupuesto de 50 millones de pesos, de entrada, a cada uno de los municipios de Ocampo, Madera, Temósachic y Moris, para la mejora y construcción de caminos.

Según el acuerdo, para ello, se aplicará un programa similar al de los caminos vecinales en Oaxaca, donde será la población la que aproveche el recurso con la mano de obra local, con revolvedoras y técnicas que la comunidad sabe emplear.

El mandatario federal informó que a los cuatro municipios se agregaba la localidad de Morelos, que a pesar de no colindar con el estado de Sonora, es uno de los más marginados por la falta de caminos.

Luego de esa gira presidencial, la gobernadora de Chihuahua subrayó que mantiene una muy buena relación con el Gobierno federal y afirmó que el propio presidente se siente muy contento con el trato que el Poder Ejecutivo de Chihuahua tiene hacia el delegado Loera y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ambos de extracción morenista.

Y eso también Loera lo reconoció ayer: “Se ha trabajado de manera coordinada, se ha trabajado bien, hay toda la buena voluntad de parte del Gobierno federal para sacar adelante en conjunto con el estado”.