Se dirigía a Madera, persona 'levantada' ayer en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Marcos Márquez Rodríguez de 51 años de edad, fue la persona que fuera privada de la libertad el pasado martes por un grupo de personas armadas que se lo llevaron junto con su pick up con rumbo desconocido.

Lo anterior, en base a una denuncia de desaparición que publicara la Fiscalía Zona Occidente, documento en donde se menciona que la persona, oriunda de Temosachi, iba con destino a Madera, cuando fue interceptado por este grupo armado.

Derivado de las investigaciones, se adelantó que a pesar de la detención de una persona ese mismo martes en una brecha del campo menonita número 16, existen otras personas que interceptaron la pick up en que viajaba la víctima, para se trasladado a otro vehículo y continuar con un trayecto alejado de la persecución policiaca que se dio por agentes federales y estatales.

La persona, fue descrita como de tez robusta, de 90 kilogramos y 1.84m de estatura, de tez trigueña oscuro, cabello lacio negro y ojos en color verde.

Como señas particulares, se menciona que la persona tiene una cicatriz en la ceja izquierda, otra cicatriz en el lado izquierdo de la nariz y moretones en las piernas.

Finalmente, al momento no se refiere información sobre su paradero y se ofrecen los números 911 o 089 para cualquier información que lleve a su paradero.