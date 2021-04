Se disculpan Policías con Adriana Fuentes; dice no me voy sola

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Ahora resulta que se equivocaron, escribió hace unos momentos la candidata priista a la alcaldía Adriana Fuentes Tellez en Facebook, al señalar que ya puede salir luego de que fue detenida esta mañana.

"De esta #SalimosJuntos Seguimos detenidos:

“Me quedaré hasta que todos salgamos. Ahora resulta que se equivocaron y me puedo ir y no dejaré detenido a ninguna o ninguno de mis compañeros en esta causa social", escribió, y remato con un "No más abusos".

La aspirante asegura que hubo brutalidad policíaca al momento de su detención junto con otros 13 manifestantes que impedían el avance de obras de la pretroncal en la avenida Manuel Gómez Morín.

Hasta esta hora sigue detenida en las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad, en cuyo exterior permanecen protestas exigiendo la liberación inmediata.

A través de su cuenta de faceboock, la candidata del PRI a la alcaldía de esta ciudad, postea varios videos donde fue detenida con lujo de violencia frente a decenas de testigos por tratar de impedir el inicio de las obras de del transporte público de la Gómez Morín ya que trabajos similares han causado conflictos y trastornos en toda la ciudad porque se hicieron al mismo tiempo y tienen poco avance.