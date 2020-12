Se disuelve la bancada del PES ante salida de Obed Lara

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.– El diputado Obed Lara, integrante de la bancada legislativa del desaparecido Partido Encuentro Social, presentó su renuncia ante el coordinador Misael Máynez y la Junta de Coordinación Parlamentaria y en automático, a partir de hoy, tanto él como Máynez adquieren la categoría de diputados independientes.

Así lo confirmó el mismo Lara, quien comentó que no se retira por conflicto alguno, sino por la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad cuauhtemense y de Riva Palacio y luego de terminar la legislatura analizará las invitaciones a formar parte de otros partidos políticos.

“Estamos trabajando cada quien en proyectos un poco diferentes, entonces yo creo que vale la pena ponernos las pilas, no hubo absolutamente nada de conflicto, gracias a Dios tengo buena relación con Misael, con Martha, con todos mis compañeros diputados, han sido muy amables conmigo”.

Lara, indicó que a partir de su renuncia el diputado Misael Máynez se convierte en independiente y que desconoce si vaya a integrarse a la bancada de otro partido o continuará el resto de la legislatura sin representación de alguna fuerza política.

“A partir de hoy, si lo aprueba la JUCOPO, me convierto en diputado independiente. Me imagino que la JUCOPO tuvo hoy su reunión y me imagino que a partir de que autoricen el escrito que yo envié, la bancada queda disuelta automáticamente, quedaría sólo el coordinador y no hay bancadas de una sola persona”.

El Partido Encuentro Social perdió su registro estatal y nacional por la falta de respaldo del electorado ante el Instituto Estatal Electoral, pero resurgió bajo las mismas siglas, con el nombre de Partido Encuentro Solidario, al cual pocos actores políticos de la anterior estructura se adhirieron.