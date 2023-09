Se entregan hasta mil migrantes diarios a la Patrulla Fronteriza

Ciudad Juárez– Datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos muestran un aumento de 31 por ciento en el promedio diario de “encuentros” de personas cruzando este septiembre a ese país a través de puntos no legales, con un promedio de mil 71 en el sector de El Paso, o más de 23 mil 500 en lo que va de este mes.

La cifra oficial de agosto, indicó ayer la corporación, fue de 25 mil 236 casos, u 814 en promedio diario.

Aunque sin desglosar la cantidad de detenciones registradas la última semana a través de los puntos de acumulación más visibles, como la puerta 36 del muro fronterizo, la Patrulla reportó un incremento en ese sector del este de la mancha urbana, donde migrantes estimaron en mil el ingreso entre la tarde del jueves y ayer al mediodía.

“El sector de El Paso ha registrado un aumento de migrantes que buscan asilo en las puertas fronterizas cerca de la autopista César Chávez, compuestos por hombres adultos solteros y unidades familiares principalmente de Venezuela”, indicó la información entregada por Fidel Baca, agente de comunicación de la Patrulla Fronteriza.

“Además, todavía vemos inmigrantes adultos solteros que intentan evadir el arresto en las zonas desérticas de Sunland Park, Nuevo México”, agregó.

En el bordo del río Bravo, mientras, en el quinto día de contingencia desde que el Gobierno de Estados Unidos cerró el cruce de carga en el puente conocido como “Libre”, miles de personas permanecían concentradas ante la citada puerta 36 del muro, donde durmieron, estimaron entrevistados ayer, alrededor de 2 mil, incluyendo familias con niños.

“Pasamos la noche en el piso, en el suelo, como 2 mil o más”, dijo Yaén González, de 24 años y originario de Maracaibo, Venezuela, que agregó haber llegado a Juárez el jueves alrededor de las 2 de la tarde, sobre el tren.

González fue entrevistado ayer en la margen sur del río, a donde volvió en búsqueda de agua cuya falta, dijo, era lo más difícil de la espera de casi 20 horas ayer frente al muro.

“Lo más duro es no tener agua y no tener comida, del otro lado no tenemos nada”, dijo después de haber recibido un sándwich de una brigada de voluntarios de la Cruz Roja.

Los datos obtenidos entre la población en condición de movilidad es que ellos han organizado las filas frente al muro visibles desde el lado mexicano, con el fin de impedir el desorden y no retrasar el proceso de ingreso.

“Ahí están los policías que piden a 10 solteros o cinco familias o algo así para montarlos en el bus, y nosotros mismos nos organizamos, estamos de 50 por línea, y aparte los que están acá, que son casados, las familias”, explicó un entrevistado.

“Para que podamos avanzar, porque si se ponen con escándalos se tarda el proceso”, agregó.

La información de la Patrulla Fronteriza muestra que, si bien la cantidad de “encuentros” de septiembre es la más alta desde mayo, no ha alcanzado el promedio diario de 2 mil 700 de los meses previos.

“Dado que la orden del Título 42 ya no está en vigor, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos procesa a las personas que se encuentran en la frontera sin los documentos adecuados utilizando su autoridad del Título 8, lo que conlleva importantes consecuencias, incluida la prohibición de reingresar a las personas que son expulsadas por un período de cinco años”, indicó la instancia norteamericana.