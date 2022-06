Se esparcen homicidios por en Ciudad Juárez

Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez- A diferencia de lo que ocurrió durante los primeros meses del año, los homicidios ahora no se cometen en puntos específicos de la ciudad, por lo que se trabaja en renovar las estrategias para el combate de este delito que ha cobrado ya siete víctimas en los primeros tres días de junio, dijo el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

“Estamos trabajando en ello… en el tema de cerrar los espacios a la delincuencia y en ese tenor estamos y en la reunión lo estuvimos checando y desde luego ver en dónde y a qué hora están pasando las cosas para poderlas resolver”, dijo al ser entrevistado hoy al terminar la reunión de seguridad en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno.

Dijo que los martes se lleva a cabo la reunión operativa en la que se plantea la estrategia para frenar los homicidios y se ha encontrado que en el último mes no se tiene una zona definida en la que ocurra la mayor cantidad de casos.

“Hace tres meses estaban definidos los lugares, ahora no, se mueven por una gran parte de la ciudad y estamos encontrando y cerrando las salidas, no precisamente un cambio de estrategia porque la estrategia ha funcionado tanto que al arranque del año logramos la disminución, excepto el mes quinto que es el de mayo pero vamos a continuar trabajando para que esto se logre disminuir no solo como al principio del año sino disminuirlo más”, mencionó.

Lo anterior toda vez que mayo cerró con 107 homicidios, a diferencia de abril que terminó con 64 víctimas, marzo con 67, febrero con 82 y enero con 80.

El jefe policiaco añadió que están por llegar 100 patrullas nuevas que fueron adquiridas para la corporación.